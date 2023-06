Full trailer per Tartarughe Ninja: Caos Mutante (film animato), NY brulica di cattivi bestiali

A qualche mese dal teaser, Eagle Pictures ha ora diffuso il poster e il trailer del nuovo film d’animazione dedicato alla TMNT, Tartarughe Ninja: Caos Mutante (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), che è stato prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Questa la trama ufficiale:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade.

Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Nel cast di doppiatori originali ci sono Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon (rispettivamente Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello), Jackie Chan come Splinter, Hannibal Buress come Genghis Frog, Rose Byrne come Leatherhead, John Cena come Rocksteady, Ice Cube come Superfly, Natasia Demetriou come Wingnut, Ayo Edebiri come April O’Neil, Giancarlo Esposito come Baxter Stockman, Post Malone come Ray Fillet, Paul Rudd come Mondo Gecko, Maya Rudolph come Cynthia Utrom e Seth Rogen stesso come Bebop.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato diretto da Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine).

Di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, che arriverà nelle nostre sale il 30 agosto, che ci dà un ulteriore assaggio della qualità della animazioni:

Fonte: YouTube