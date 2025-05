Kristanna Loken è stata accolta da una sala gremita di fan entusiasti durante il suo attesissimo panel al Comic-Con di Praga 2025.

L’attrice ha ripercorso alcuni dei momenti più iconici della sua carriera, parlando con affetto del suo ruolo in Mortal Kombat: Conquest, che molti presenti hanno ricordato con nostalgia. Grande entusiasmo anche per i racconti dal set di Terminator 3: Le macchine ribelli, in cui ha interpretato l’implacabile T-X, e per la serie Painkiller Jane, diventata negli anni un piccolo cult.

Non sono mancati cenni ai suoi ruoli nei controversi film fantasy diretti da Uwe Boll, accolti con curiosità dal pubblico.

Ancora attivissima, Kristanna Loken ha risposto con simpatia alle domande, regalando ai fan un incontro caloroso, ricco di aneddoti e momenti divertenti.