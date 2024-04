Intervista (con video) a Tait Fletcher, parlando degli stunt in John Wick e The Equalizer (esclusivo)

Ospite d’onore al Comic-Con di Praga 2024, abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Tait Fletcher, attore, stuntman e artista marziale misto statunitense che ha partecipato a film d’azione come John Wick e The Equalizer e – più recentemente – alla serie The Mandalorian, dove interpreta un ‘Alpha Trawler’.

E proprio di queste opere (e di caffè …) abbiamo parlato con lui.

Di seguito trovate l’intervista video completa a Tait Fletcher al Comic-Con di Praga:

