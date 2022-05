Intervista: Steven Morger parla dell’edizione 2022 del LCCAF; si torna a Cernobbio

A quasi tre anni dall’ultima volta, tutto è ormai pronto per la terza attesissima edizione – dopo due rinvii a causa delle pandemi – del LCCAF (Lake Como Comic Art Festival), l’esclusiva manifestazione che porta a Cernobbio moltissimi dei più importanti disegnatori e illustratori di fumetti mondiali.

Quest’anno gli artisti coinvolti sono ben 58 (in rigoroso ordine alfabetico): Adams, Andolfo, Benjamin, Bertolucci, Bianchi, Bōde, Boog, Brereton, Brooks, Buckingham, Bueno, Cavazzano, Chin, Cho, Clowes, Coello, Coipel, Comolo, Darrow, Davis, Dell’Otto, Federici, Fornes, Gaudiano, Granov, Guarnido, Hairsine, Janson, Kubert, Laiso, Liberatore, Lupacchino, Mack, Maleev, Manara, March, Marini, Masellis, Mayhew, McKean, Morey, Orzu, Palmer, Parsons, Phillips, Pichelli, Raats, Redondo, Ribić, Riccardi, Ruan, Sampere, Scalera, Serpieri, Sestayo, Sharp, Vatine, Williams.

Abbiamo fatto due chiacchiere con uno degli organizzatori del LCCAF, Steven Morger, cercando di capire cosa aspettarci dall’edizione 2022.

Com’è tornare sul Lago di Como dopo due edizioni annullate per pandemia?

In realtà è una sorta di primo passo verso la ‘normalità’. Sono tornato a Como lo scorso settembre per la prima volta in quasi tre anni ed è stato fantastico. Molto difficile descrivere la sensazione … Non è stata euforia o sollievo, ma come far visita ad un vecchio amico che non vedi da lungo tempo. È stato confortevole. Mi auguro che il Festival possa dare ai partecipanti le stesse emozioni.

Dobbiamo aspettarci grosse novità da questa edizione?

Abbiamo nuovi ospiti e nuovi espositori, ma la vedo come una naturale progressione della manifestazione. Quello che vivono al LCCAF i visitatori, poi lo raccontano ai loro amici e più persone vorranno venire a trovarci in futuro. Aggiungeremo una piccola asta durante la serata inaugurale per dare ai partecipanti un assaggio delle tavole origini disponibili allo show principale e ci auguriamo di poter annunciare un paio di nuove collaborazioni.

Una grande novità è la partecipazione di Captured Collectibles ai servizi CGC…

Si, ed è la prima apparizione del CGG al LCCAF. Siamo molto contenti di poter mettere questo servizio a disposizione dei partecipanti.

Hai qualche aspettativa specifica?

No, ma da questa e nelle future edizione del LCCAF speriamo di poter aggiungere altri servizi per chi verrà a trovarci.

Cosa è cambiato (se qualcosa è cambiato …) nel mondo delle tavole originali negli ultimi due anni e mezzo?

I prezzi sono aumentati! Più seriamente, credo che molta più gente si sia interessata ai fumetti e alle tavole originali, quindi ora l’appeal tra i fan e i collezionisti è salito molto.

Molte persone hanno notato l’assenza degli artisti franco-belgi delle passate edizioni …

Uno dei vincoli che abbiamo è lo spazio. Non possiamo ospitare tutti, ma mi aspetto che molti artisti delle passate edizioni – e altri nuovi – parteciperanno al LCCAF in futuro. Ad oggi, penso che ogni tavolo disponibile sia stato occupato.

Avete provato a coinvolgere artisti dall’Asia?

Si, era prevista la presenza di Peach Momoko, ma ha dovuto annullare la partecipazione a causa del regolamenti sui vaccini. Spera comunque di poter esserci nel 2023. E stiamo sondando la disponibilità di altri artisti da quel lato del mondo.

Che dire, non ci resta che aspettare l’apertura delle danze!

Ricordiamo che il Lake Como Comic Art Festival si svolgerà il 14 e 15 maggio, con serata di gala inaugurale venerdì 13.

ENGLISH VERSION INTERVIEW

Interview: Steven Morger talks about the 2022 edition of LCCAF; back to Cernobbio

What is it like to come back to Lake Como after two canceled editions?

ACTUALLY, IT IS LIKE A FIRST STEP TO RETURNING TO NORMAL. I CAME BACK TO COMO LAST SEPTEMBER FOR THE FIRST TIME IN ALMOST THREE YEARS AND IT JUST FELT GREAT. VERY HARD TO DESCRIBE THE FEELING – IT WASN’T EUPHORIA OR RELIEF BUT WAS JUST LIKE VISITING A FRIEND I HSD NOT SEEN IN A LONG TIME. IT FELT COMFORTABLE. I HOPE THE FESTIVAL GIVES PEOPLE THE SAME FEELINGS.

Are there any important news / surprises about the convention?

WE HAVE NEW GUESTS AND EXHIBITORS BUT I SEE THAT AS THE NATURAL PROGRESSION OF THE SHOW. AS PEOPLE EXPERIENCE, THEY TELL THEIR FRIENDS AND MORE PEOPLE WILL WANT TO EXPERIENCE IT. WE WILL BE ADDING A SMALL AUCTION AT THE RECEPTION TO GIVE THE ATTENDEES A TASTE OF THE ART AVAILABLE AT THE MAIN SHOW AND HOPE TO HAVE AN ARTISTIC COLLABORATION OR TWO TO ANNOUNCE SOON.

One big news is the partecipation of Captured Collectibles for CGC services …

YES, AND THE FIRST APPEARANCE OF CGC. WE ARE VERY HAPPY TO BE ABLE TO HAVE THIS SERVICE AVAILABLE TO THE ATTENDEES.

Do you have any specific expectation?

NO, BUT AS THIS AND FUTURE EDITIONS OCCUR, WE HOPE TO ADD MORE SERVICES FOR OUR ATTENDEES.

What has changed (if something changed …) in the world of original art in the past two and a half years?

PRICES HAVE INCREASED! BUT IN ALL SERIOUSNESS, I THINK MORE PEOPLE ARE BEING EXPOSED TO COMIC BOOKS AND COMIC BOOK ART SO IT NOW HAS A WIDER APPEAL TO FANS AND COLLECTORS.

Many people noticed the absence of the French/Belgian artists of the past editions

ONE CONSTRAINT WE HAVE IS SPACE. WE CAN’T HAVE EVERYONE BUT I EXPECT MANY PAST ARTISTS AS WELL AS NEW ONES WILL ATTEND FUTURE EDITIONS. AT THIS POINT, I BELIEVE EVERY AVAILABLE ARTIST TABLE HAS BEEN FILLED.

Did you try to get Asian artists?

YES, PEACH MOMOKO WAS SET TO ATTEND BUT HAD TO CANCEL DUE TO VACCINATION REQUIREMENTS. SHE HOPES TO ATTEND IN 2023 AND WE ARE EXPLORING A FEW OTHERS FROM THAT PART OF THE WORLD.

We remind you that the Lake Como Comic Art Festival will take place on 14 and 15 May, with the opening gala on Friday 13.

