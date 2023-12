Jason Statham sui cinecomic: “Io mai con maschera e mantello, come i miei miti”

In un panorama cinematografico dominato dai supereroi, una delle poche star che è riuscita a tenersi lontano da questo popolare sottogenere e che non ha la minima intenzione di salire sul carro dei vincitori è Jason Statham.

In una recente intervista a Variety, l’attore inglese, tra gli ultimi esponenti del cinema action ‘old school’, ha spiegato la sua decisione:

Non ho un grande appetito per i costumi, con mantello e calzamaglia. Mi sono ispirato a persone come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

E anche prima di loro, Steve McQueen, Paul Newman e Clint Eastwood. Non riesco proprio a immaginarmi nessuno di loro indossare un mantello e una maschera e andare in giro appeso a dei cavi.

I fan di Jason Statham possono quindi stare tranquillissimi.

Di seguito il trailer di The Beekeeper, in uscita nel 2024:

Fonte: Variety