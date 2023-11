Jean-Claude Van Damme: “Schwarzenegger non mi entusiasma; Rocky e Rambo invece …”

Jean-Claude Van Damme, al pari di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, può oggi essere considerato uno dei più grandi veterani del genere d’azione sul grande schermo.

Il celebre artista marziale belga, noto per aver recitato in classici del genere come Kickboxers e Lionheart, non ha quindi esitato ad accendere l’eterna discussione su chi tra le due icone di Hollywood possa essere considerata la migliore di sempre. Una questione annosa che ciclicamente torna a suscitare il dibattito tra gli appassionati.

JCVD, dal canto suo, sembra non avere dubbi su chi sia tra Schwarzenegger e Stallone l’attore più dotato, e in una recente intervista si è prodigato con alcuni commenti piuttosto chiari sulle capacità dei suoi due stimati colleghi:

Ho un grande rispetto per Christopher Walken. L’hai visto in King of New York? Steve McQueen e Paul Newman sono stati incredibili. I loro film erano di grande qualità. Rocky e Rambo erano pieni di drammaticità e passione. Arnold Schwarzenegger non mi entusiasma. Mi piacciono film come Il Padrino e Il Cacciatore, sono opere con una recitazione solida, dove si apprezza il vero talento.

Qualche anno fa anche Jean-Claude Van Damme ebbe modo di condividere il set con le due star grazie alle riprese del secondo capitolo della saga I Mercenari. Secondo quanto rivelato dall’attore, era già stato contattato da Sylvester Stallone per le riprese del primo capitolo. Van Damme però rifiutò l’offerta perché non pensava che il suo personaggio fosse abbastanza interessante:

Stallone mi offrìuna parte nel suo successivo film, ma quando gli chiesi della storia e di cosa trattasse rispose: “Farai un sacco di soldi”. Non era quello che volevo sentire, volevo capire quale dovesse essere il mio personaggio. Ma non poteva dirmi cosa sarebbe successo. Successivamente mi disse: “I combattimenti saranno fantastici”. Io da parte mia risposi: “Sly, qual è il mio personaggio??”. E alla fine non presi parte al film.

Di seguito la clip con lo scontro tra Van Damme e Stallone da I Mercenari 2:

