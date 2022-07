Joe Dante su Baby Yoda: “Grogu copia sfacciatamente Gizmo di Gremlins”

Quando Baby Yoda, alias Grogu, ha fatto il suo grande debutto nella serie The Mandalorian, i cuori dei fan di Star Wars in tutto il mondo si sono velocemente sciolti. Si sono innamorati perdutamente dell’adorabile personaggio verdastro dalle orecchie a punta e ben presto la richiesta di merchandising dedicato a lui è – prevedibilmente – volata alle stelle.

Ebbene, Joe Dante, il regista del classico Gremlins del 1984, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul design di Grogu, dicendo che è stato “sfacciatamente” rubato al personaggio di Gizmo.

In un’intervista al San Francisco Chronicle, ha infatti dichiarato:

Penso che la longevità [dei film] sia davvero la chiave per questo personaggio [Gizmo], che è essenzialmente un bambino. Il che, ovviamente, mi porta all’argomento Baby Yoda, che è stato completamente rubato [nel design] ed è stato semplicemente copiato. Senza vergogna, aggiungerei.

Sebbene ci siano in effetti delle somiglianze tra i due personaggi, il commento parrebbe però un po’ eccessivo, in quanto Yoda ‘Senior’ è arrivato sulle scene molto prima del tenero Mogwai … e il design di Grogu riflette al 100% quello di Yoda, sebbene con molti anni in meno.

Di seguito trovate una nota scena di Gremlins con Gizmo:

Fonte: SFC