Joe Russo sull’Intelligenza Artificiale: “Cambierà il modo di scrivere storie nei film e in TV”

Joe Russo, il co-regista di alcuni dei più importanti film della Marvel, ha recentemente esposto la sua opinione sul crescente impiego dell’Intelligenza Artificiale nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento (si vedano i casi di ChatGPT e Midjourney).

Durante un recente panel al Sands International Film Festival, Joe Russo era sul palco con Donald Mustard, Chief Creative Officer della Epic Games, per parlare del futuro della narrazione nei film, nella TV e nei videogiochi.

Durante la conversazione, è stata tirata in ballo la scottante questione delle I.A. ed è stato chiesto loro come questa tecnologia influenzerà tutti questi mezzi di comunicazione:

Si tratta di una questione in grado di sconvolgere il nostro modo di pensare. Non siamo in un mondo in cui vostro zio non sa più come inviare una e-mail. Siamo in un mondo in cui un’intera generazione ha una facile competenza in materia e non ne ha paura.

Joe Russo ha quindi proseguito parlando di come l’I.A. potrebbe essere utilizzata, e molto probabilmente lo sarà, per creare storie, affermando che:

Potenzialmente, ciò che si potrebbe fare con le I.A. è ovviamente usarla per progettare e anche cambiare la narrazione. In modo da avere una storia in continua evoluzione, sia in un videogioco che in un film o in uno show televisivo.

Sebbene alcuni artisti, sceneggiatori e registi possano trovare la prospettiva spaventosa, il concetto di ciò che potrebbe fare una I.A. per espandere e creare storie ‘personalizzate’ è anche affascinante e interessante.

Poi Joe Russo si è inoltrato in una spiegazione pratica:

Immaginate di entrare in casa vostra e salvare l’I.A. sulla vostra piattaforma di streaming. Volete un film con il vostro avatar fotorealistico assieme all’avatar fotorealistico di Marilyn Monroe. Volete che sia una commedia romantica, perché avete avuto una giornata difficile, e allora l’I.A. produce una storia molto adeguata con dialoghi che imitano la vostra voce. Improvvisamente avrete una commedia romantica con voi stessi come protagonisti, della durata di 90 minuti. Così potete creare le vostre storie su misura per voi.

E non è affatto difficile immaginare che questo possa accadere davvero in un giorno non troppo lontano:

Non so in quanto tempo ci arriveremo, ma è lì che si sta andando.

Di seguito trovate il trailer di Tyler Rake 2, scritto e prodotto anche da Joe Russo: