John Lithgow su Batman (1989): “Mi offrirono il ruolo di Joker, rifiutai. Due volte”

John Lithgow è noto soprattutto per i suoi ruoli nominati all’Oscar in commedie drammatiche come Il mondo secondo Garp e Voglia di tenerezza, oltre che per le serie Dexter, The Crown e Perry Mason. Ha partecipato inoltre a successi come Footloose, Shrek e Interstellar, ed è stato vicinissimo ad essere il Joker.

Diversi decenni fa, infatti, il regista Tim Burton stava componendo il cast per il suo film di Batman e chiamò proprio John Lithgow per proporgli la parte. Per la star di Broadway, già vincitore di un Tony Award, sembrò però più che altro uno scherzo, così – sostanzialmente – mandò a monte l’audizione.

In un’intervista del 2017 ha raccontato a Vulture:

Non ho mai raccontato a nessuno questa storia, ma cercai di convince Tim Burton che non fossi adatto alla parte, e ci riuscii. Non mi ero reso conto che fosse una cosa così importante. Circa una settimana dopo, sentii che stavano cercando Robin Williams e Jack Nicholson”.

Come si è scoperto, John Lithgow non disse no solo a Tim Burton, ma anche a Joe Dante, quand’egli era ancora in lizza per la regia di Batman. L’attore diceva con rammarico:

Stavo facendo ‘M. Butterfly” a Broadway ed era uno spettacolo estenuante. Avrebbe significato lasciare quello spettacolo e passare direttamente a un film, e così dissi: ‘Non credo di poterlo fare’. Che ne dite di questa scelta quando si parla di stupidità? Gli attori non sono necessariamente persone intelligenti …

Alla fine è andata come è andata, e tutti sanno che Jack Nicholson era destinato a interpretare quel Joker. Ciò non toglie che deve essere sempre spiacevole ripensare ai ruoli persi per un cattivo giudizio.

Di seguito trovate una scena da Batman:

© Riproduzione riservata