Josh Brolin su Jonah Hex: “Resta un film di merd*a, ma basta insulti al regista”

Josh Brolin sarà sempre critico nei confronti del film Jonah Hex, ma non lo è più nei confronti del suo regista.

Uscito nelle sale nel 2010, Jonah Hex è stato diretto da Jimmy Hayward, con l’attore nel ruolo del protagonista. Il film, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC, fu un flop al botteghino, guadagnando appena 11 milioni di dollari negli USA a fronte di un budget di 47 milioni.

Già in passato Josh Brolin aveva attaccato il film, e in una nuova intervista a GQ ha ribadito che penserà sempre male del risultato finale, ma che ora non attribuisce alcuna colpa specifica a Jimmy Hayward (che peraltro lui stesso aveva consigliato alla Warner Bros. all’epoca), col quale ha recentemente riallacciato i rapporti:

Non smetterò mai di pensare male di Jonah Hex, perché è stato un film di merda!

In precedenza, Johs Brolin aveva criticato il regista ritenendolo troppo inesperto per riuscire a rendere Jonah Hex in modo adeguato.

Jimmy Hayward – lontano dalle scene dal 2013 – si è poi scusato col protagonista per la sua fetta di colpe nell’insuccesso commerciale del film, raccontandogli inoltre di essersi dovuto curare per una “forma di cancro alle ossa” e di essersi sottoposto da allora a diversi interventi di ricostruzione facciale.

Quest0 aspetto ha evidentemente spinto Josh Brolin ha rivedere le sue severe posizioni:

La situazione di Jimmy mi ha ricordato [che] non si può continuare tirare merda addosso a qualcuno per sempre. Non so cosa cazzo stia succedendo nella sua vita. Voglio dire, ha subìto una ricostruzione facciale totale e questo genere di cose …

Di seguito trovate il trailer di Jonah Hex:

© Riproduzione riservata

Fonte: Instagram