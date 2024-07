La recensione concisa: La fattoria maledetta di David Keith (1987)

Basato liberamente sul racconto Il colore venuto dallo spazio di H. P. Lovecraft, La fattoria maledetta (The Curse) del 1987 descrive l’orrore e il caos che seguono dopo lo schianto improvviso di un meteorite nei pressi di una piccola comunità agricola, trasformando successivamente i suoi abitanti in mostri assetati di sangue.

Una buona premessa che viene però sfruttata con risultati sempre più tremendi dal non esattamente competente in materia David Keith, regista esordiente che, lavorando sulla sceneggiatura di David Chaskin, realizza un’opera a budget minimo, terribilmente lenta nel ritmo e che soffre di tutta una serie di elementi quanto meno approssimativi – con l’atmosfera indifferente perpetuata – e aggravata – ad esempio, da una fotografia disperatamente piatta, da effetti speciali discutibili (a cui collaborò anche Lucio Fulci) e da una totale assenza di personaggi bidimensionali (nel cast si spicca la presenza di Wil Wheaton, reduce da Stand by me).

Di conseguenza, è inevitabile che La fattoria maledetta diventi sempre meno interessante (per usare un eufemismo …) col passare dei minuti, ed è anche importante notare che la riluttanza di David Keith a ‘sporcarsi le mani’ è la ciliegina sulla torta per far sì che il film fallisca anche come semplice horror di serie B (ci vuole davvero, davvero tanto tempo prima che accada qualcosa di ‘orribile’).

Il terzo atto, in cui tutto va a rotoli è, di conseguenza, completamente incapace di garantire quell’impatto violento e viscerale per il quale il regista evidentemente si era sforzato, e La fattoria maledetta – che venne prodotto dall’esperto Ovidio G. Assonitis e addirittura musicato da Franco Micalizzi – finisce per consolidarsi come un adattamento interminabile e ai confini dell’atroce che contiene pochi, se non nessuno, pregi.

Di seguito trovate il trailer di La fattoria maledetta:

© Riproduzione riservata