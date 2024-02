Land of Bad: la recensione del film rambesco di William Eubank (su Prime Video)

Thriller muscolare e dal retrogusto 90s, ma in fin dei conti piuttosto standard, Land of Bad arriva dritto nel catalogo di Prime Video senza passare dai cinema con una missione che si è già in passato dimostrata impossibile: trasformare Liam Hemsworth in un eroe del cinema action alla pari del fratello maggiore Chris. Ma se non ci sono riusciti i poderosi franchise di Hunger Games, Independence Day ed Expendables, è difficile capire cosa abbia spinto la produzione, e con loro il regista William Eubank (Underwater), a pensare che questi 110 minuti fossero l’occasione della svolta.

Forse intuendo questa sfida, William Eubank ha persino coinvolto un altor dei fratelli Hemsworth, il maggiore Luke, perennemente ignorato, per aiutare Liam a trasformarsi da ‘quello col bel faccino’ in John Rambo.

In Land of Bad, i due interpretano dei compagni di squadra nella Delta Force degli Stati Uniti paracadutati nelle Filippine per una missione di estrazione che va subito a rotoli. Per sopravvivere, Kinney (Liam), è costretto a fare affidamento sul suo ingegno e sulla guida da remoto di un pilota di droni dell’aeronautica con il nome in codice di ‘Reaper’ (Russell Crowe), di stanza a Las Vegas, a mezzo mondo di distanza (non c’è una ragione artistica per cui il film sia pieno di attori australiani che interpretano degli americani, anche se viene il sospetto che i fondamentali crediti d’imposta abbiano qualcosa a che fare con questo dettaglio, dato che il luogo delle riprese è stato principalmente il Queensland).

Sebbene il giovane Hemsworth non riesca mai a calarsi adeguatamente nel ruolo del ‘soldato solitario’, la prima ora di Land of Bad offre una serie di scelte narrative ed estetiche interessanti che lo distinguono dalle decine di concorrenti.

Insieme al co-sceneggiatore David Frigerio, William Eubank sceglie infatti di adottare un approccio lento e costante alla missione della Delta Force. Invece di far arrivare i rinforzi con le armi spianate, lo script consente un certo grado di sviluppo dei personaggi. E la decisione del regista di dividere l’azione sullo schermo all’incirca a metà tra l’aspro ambiente della giungla e il grigiore burocratico dell’ufficio di ‘Reaper’ riesce nel compito di creare un’avvincente giustapposizione di pericolo e di burocrazia, per non parlare di alcuni bei momenti comici per Russell Crowe, che sbuffa e rimugina come se Tony Soprano avesse optato per una vita nelle forze armate.

In ogni caso, una volta che Land of Bad stabilisce la sua posta in gioco – un uomo solo contro un intero esercito – il film si assesta troppo comodamente nel territorio abusato delle ‘macchine da guerra’, senza alcuna uccisione particolarmente inventiva o senso dello stile.

E quando Kinney viene elevato (o piuttosto ridotto …) a ‘Terminator a torso nudo‘ che brandisce un lungo coltello Bowie, qualsiasi esaltazione viene velocemente sostituita da una sorta di implacabilità obbligatoria tipica del sottogenere.

Zack, zack zack. Ed è così che sono sopravvissuto a un branco di famelici terroristi, amico!

