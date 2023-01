Matt Reeves su Cloverfield: “Una scena rivela il mio ‘gancio’ per un sequel diretto, chissà …”

Nonostante il suo impianto da classico kaiju eiga, è sempre parso improbabile che venissero sviluppati dei sequel di Cloverfield, figuriamoci un intero franchise. Tra i più riusciti film in ‘found footage’ degli anni 2000 (il nostro approfondimento), è infatti più un’opera attenta ai suoi personaggi che non un semplice creature feature, concentrandosi soprattutto sul protagonista Rob (Michael Stahl-David) che deve attraversare una New York devastata per ricongiungersi con la sua ex fidanzata Beth (Odette Yustman). Chiusa la loro storia, chiuse anche le possibilità di un seguito. O forse no.

Scopriamo che non è sempre stato questo il piano. Parlando con l’Hollywood Reporter del 15° anniversario del film, il regista Matt Reeves ha ricordato l’aggancio per il possibile sequel che lui stesso aveva incluso nel primo film:

Inserii qualcosa nel film quando Hud [colui che riprende l’azione con la telecamera, interpretato da TJ Miller] è sul ponte prima che arrivi la coda e spacchi a metà il ponte di Brooklyn. C’è un momento in cui si vede qualcuno che lo riprende e ci si rende conto che: ‘Oh, c’è un’altra prospettiva su questa serata!’.

Questo secondo gruppo di ‘operatori’ sarebbe stato al centro del successivo capitolo, dando a Matt Reeves e ai suoi collaboratori l’opportunità di esplorare ulteriormente l’attacco del misterioso mostro.

Per quanto potesse essere interessato, Matt Reeves non ha però mai davvero avuto la possibilità di fare quel film, in parte perché lui non era l’unico a decidere sul progetto. Per Cloverfield, aveva infati collaborato con il produttore J.J. Abrams e lo sceneggiatore Drew Goddard, che avevano similmente contribuito alla creazione del film:

Avevamo tutti delle idee, ma non siamo riusciti ad ‘allinearci’ di nuovo.

Non solo J.J, Abrams si dedicò immediatamente al reboot di Star Trek e poi prese le redini di Star Wars, ma Drew Goddard diresse personalmente Quella casa nel bosco, divenne showrunner della prima stagione di Daredevil e scrisse The Martian.

Anche senza di loro, comunque, il franchise di Cloverfield si è mosso, sebbene in direzioni molto diverse, nel 2016 con 10 Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg e poi nel 2018 con The Cloverfield Paradox.

In ogni caso, Matt Reeves non ha precluso un ritorno nell’universo di Cloverfiel al fianco di J.J. Abrams e Drew Goddard:

Non posso dire che non lo vorremmo fare o che lo stiamo già facendo, perché si tratta di Cloverfield e le regole di Cloverfield prevedono che non si parli di Cloverfield …

Chi vivrà, vedrà.

Di seguito la scena dell’attacco nei tunnel di Cloverfield:

