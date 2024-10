Megalopolis: guida all’interpretazione del finale e messaggio del film di Francis Ford Coppola

C’è molto da dire sull’ultimo film di Francis Ford Coppola, Megalopolis (la recensione), con elementi che spaziano dal controllo del tempo, allucinazioni indotte da droghe fino agli intrighi politici. Non è difficile perdersi nella visione, quindi siamo qui per provare a chiarirvi un po’ le cose e offrire una spiegazione.

Seguono SPOILER

Attualmente nei cinema, si tratta di una favola epica moderna ma in stile antica Roma, portando letteralmente storie del glorioso e decadente Impero romano nella New York del presente (o imminente futuro). Nel corso del film, seguiamo le vicende di Cesar Catilina (interpretato da Adam Driver), che tenta di trasformare la Città di New Rome in una megalopoli utopica per i suoi abitanti.

Cesar progetta di farlo usando il Megalon, un nuovo elemento che ha scoperto e che gli consente di fermare e far ripartire il tempo a suo piacimento e che sembra collegato alle sue emozioni, cosa che gli è valsa un premio Nobel. Crede fermamente nel cambiamento radicale e nel miglioramento. Tuttavia, il sindaco Cicero (Giancarlo Esposito) non condivide questa passione per il cambiamento; è legato alla tradizione, allo status quo e soprattutto ai sistemi di classi sociali.

Quando la figlia del sindaco, Julia (Nathalie Emmanuel), inizia a lavorare con Cesar e si innamora di lui, il disprezzo di Cicero per l’architetto cresce, tanto da arrivare a screditarlo pubblicamente.

Alla fine, la coppia scopre di aspettare un bambino, e il sindaco offre a Cesar una sorta di ricatto: lasciare Julia e il loro futuro figlio, e in cambio lui non solo sosterrà pubblicamente i suoi piani per Megalopolis, ma confesserà anche di averlo accusato ingiustamente per la morte della moglie.

Alla fine del film, vediamo Cesar e Julia sposarsi in segreto e dare il benvenuto a una bambina. Questa piccolina gioca un ruolo chiave nel finale del film, ma ne parleremo tra poco.

Mentre Cicero cerca di ostacolare Cesar, suo cugino Clodio (interpretato da Shia LaBeouf), complotta contro di lui, sperando di prendere il controllo di New Rome. Clodio si allea con Wow Platinum (Aubrey Plaza), che ha sposato Hamilton Crassus III (Jon Voight). Crassus gestisce la banca più grande della città.

Confusi?

Il fatto è che Wow ha sempre amato Cesar, ma quando lui non ha ricambiato il suo amore come voleva, ha sposato Crassus per i soldi. Insieme a Clodio, organizza quindi un piano per escludere Crassus dalla sua azienda e congelare i beni di Cesar.

Crassus scopre il loro piano e, fingendo fragilità dopo un ictus, riesce a sorprenderli e attaccarli, letteralmente. Crassus uccide sua moglie con un piccolo arco e delle frecce.

Riesce a scagliare alcune frecce anche contro Clodio — colpendolo sul sedere — ma Clodio riesce a scappare. Sfortunatamente per lui, viene raggiunto da un gruppo di suoi sostenitori che, delusi per il suo fallimento nel mantenere le promesse di potere e controllo, lo picchiano a morte.

Decidendo che vuole essere ricordato come un uomo buono, indipendentemente dal fatto che lo fosse realmente o no, Crassus firma per lasciare i suoi beni a Cesar, consentendo la costruzione di Megalopolis. Il sindaco Cicero accetta a malincuore questo sviluppo, abbracciando un po’ di cambiamento, incoraggiato dalla moglie.

Negli ultimi minuti del film, vediamo Cicero, sua moglie, Julia e Cesar festeggiare il nuovo anno nel cuore di Megalopolis, con i cittadini che li acclamano.

Cesar incoraggia Julia a fermare il tempo proprio mentre la ‘palla luminosa’ cade, cosa che lei fa, lasciando la coppia, insieme a Cicero e sua moglie, a metà bacio. Tutti intorno sono ‘congelati’ — tranne la bambina di Cesar e Julia.

Quindi, cosa significa tutto questo?

Beh, su un livello generale, è una manifestazione fisica del messaggio centrale del regista Francis Ford Coppola: Megalopolis parla di avidità, di potere e di denaro, oltre che dei rapporti tesi tra i ricchi, ma – in fin dei conti – è incentrato sulla speranza.

Speranza nel futuro, nel cambiamento, nel lavorare insieme nonostante un passato conflittuale e nel costruire qualcosa di duraturo per l’umanità. Il finale del film parla del desiderio di qualcosa di migliore per la prossima generazione e di lavorare per raggiungere questo obiettivo senza distrazioni.

Megalopolis sottolinea il valore della speranza in un mondo apparentemente senza speranza, della rinuncia ai politici e all’incuria dei ricchi nei confronti del popolo per creare qualcosa di prezioso e salvavita, cosa che Cesar riesce a fare. Dobbiamo insomma creare e lasciare una società migliore per i nostri figli. I bambini rappresentano la speranza del futuro, e ora la bambina di Julia e Cesar ha pieno controllo su ciò che verrà.

Dal punto di vista pratico, sì, siamo preoccupati anche per la bambina. È ancora un’infante, ma può già controllare il tempo? Può davvero persino avere un concetto di tempo? E chi si prenderà cura di lei in questo mondo congelato?

