Michael Mann su Guardiani della Galassia: “I primi due film molto validi, ma i cinecomic non fanno per me”

Il regista Michael Mann (Heat, L’ultimo dei Mohicani, Ferrari) ha recentemente parlato dei film sui supereroi sul podcast The Discourse di The Playlist.

Durante la conversazione, ha rivelato che, sebbene abbia amato guardare i film dei Guardiani della Galassia, non si vede come il tipo di regista che dirigerebbe personalmente un cinecomic.

Queste le sue parole:

Giro solo film che mi appassionino e che spingano un po’ più in là i miei limiti. È in quei casi che do il meglio. Mi piacerebbe essere un regista operaio, passare di film in film in film, ma non so e non credo che sarei molto bravo in questo. Non mi dà un brivido. D’altra parte, penso che i Guardiani della Galassia, per esempio, non necessariamente il terzo volume, ma i due precedenti, funzionassero davvero bene, e mi è piaciuto guardarli.

E il motivo per cui funzionano è perché hanno una struttura narrativa davvero, davvero ben congegnata alle spalle. Quindi è emozionante essere in grado di espandersi nella mitologia in quel modo e di creare un mito. Credo che sia un medium molto eccitante. Diciamo solo che è qualcosa di cui vorrei occuparmi. Vorrei realizzare un progetto di fantascienza, ma non riguarda i supereroi.

Di seguito trovate il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3:

Fonte: The Playlist