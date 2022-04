Nel teaser di Thor: Love and Thunder, c’è una nuova dea del tuono in giro per la galassia

Titolo originale : Thor: Love and Thunder , uscita : 07-07-2022. Regista : Taika Waititi.

I Disney Studios hanno scelto il giorno di pasquetta per diffondere il poster e il teaser trailer di Thor: Love and Thunder, nuovo film del MCU che è stato diretto da Taika Waititi (già dietro alla mdp per Thor: Ragnarok) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.

Questa la trama ufficiale:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr ‘the God Butcher’ (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei.

Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor.

Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses – trovate il teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder, che arriverà nei nostri cinema il 6 luglio, che ci dà un assaggio di quello che vedremo, dai nuovi scenari alla nuova ‘dea del tuono’, passando per la presenza dei Guardiani della Galassia:

