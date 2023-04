Nuovo trailer per Fast X: Jason Momoa fa saltare in aria qualunque cosa

A un paio di mesi dal primo assaggio, Universal Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer e il poster di Fast X, il decimo – e penultimo – film della saga di Fast & Furious.

Questa la dettagliatissima trama ufficiale:

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Il film è stato diretto dal regista Louis Leterrier (Scontro tra Titani) e vede nel cast anche gli storici interpreti Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang e John Cena e Jason Statham, oltre a Scott Eastwood, e i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

Tra le new entry di Fast X troviamo invece Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom e Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 18 maggio, di seguito – sulle note di Family di Chainsmokers & Kygo – trovate il secondo trailer doppiato in italiano di Fast X, che ci dà un ulteriore assaggio delle incredibili acrobazie che vedremo:

