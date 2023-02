Nuovo trailer per Guardiani della Galassia Vol. 3: tutto è pronto per il gran finale

Titolo originale : Guardians of the Galaxy Volume 3 , uscita : 03-05-2023. Regista : James Gunn.

A un paio di mesi dal primo assaggio, i Marvel Studios hanno diffuso nella notte il nuovo poster e il full trailer dell’attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3), nuovo capitolo della saga diretto ancora una volta da James Gunn.

Questa la trama ufficiale:

l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere.

Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket.

Peter Quill (Chris Pratt), ancora provato dalla perdita di Gamora (Zoe Saldana), deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Tra i protagonisti del film ritroveremo naturalmente anche Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Sean Gunn come Kraglin/Rocket, Pom Klementieff come Mantis, Bradley Cooper come voce di Rocket e Vin Diesel per la voce originale di Groot.

Tra le new entry ci sono invece Will Poulter come Adam Warlock, Chukwudi Iwuji come l’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova come Cosmo il Cane spaziale.

Di seguito – sulle note di Since you been gone dei Rainbow – trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà nei nostri cinema il 3 maggio, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo:

