Nuovo trailer per Monkey Man: nei sottofondi dell’India, Dev Patel è una leggenda del fight club clandestino

A qualche mese dal primo assaggio, Universal e la Monkeypaw Productions di Jordan Peele hanno diffuso il poster e il nuovo trailer di Monkey Man, action thriller che segna il debutto alla regia di Dev Patel (Humandroid, The Millionaire) – che è anche tra i protagonisti – che era stato pensato originariamente per finire in esclusiva su Netflix.

Questa la trama ufficiale:

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro.

Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Dev Patel ha scritto la storia originale e poi la sceneggiatura insieme a Paul Angunawela e John Collee (Master & Commander: Sfida ai confini del mare).

Il cast di Monkey Man comprende anche Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Hotel Mumbai), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Adithi Kalkunte (Hotel Mumbai), Sikandar Kher (Aarya) e Makarand Deshpande (RRR).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il secondo trailer internazionale di Monkey Man, che arriverà nei cinema americani il 5 aprile, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

