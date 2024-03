Nuovo trailer per Omen – L’Origine del Presagio: la Chiesa pregusta l’arrivo dell’Anticristo

Titolo originale : The First Omen , uscita : 03-04-2024. Regista : Arkasha Stevenson.

A qualche mese dal primo assaggio, i 20th Century Studios hanno ora diffuso il poster e il secondo trailer di Omen – L’Origine del Presagio (The First Omen), prequel della popolare saga horror iniziata nel 1976 che è stato diretto da Arkasha Stevenson e si basa sui personaggi creati da David Seltzer (“The Omen”), con una storia di Ben Jacoby (“Bleed”) e una sceneggiatura di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter).

Questa la trama ufficiale:

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male.

The First Omen vede protagonisti Nell Tiger Free (“Servant”), Tawfeek Barhom (“Mary Magdalene”), Sonia Braga (“Kiss of the Spider Woman”), Ralph Ineson (The Witch, Onyx the Fortuitous) e Bill Nighy (“Living”).

Come saprete, Il Presagio ha già generato tre sequel, tra cui La maledizione di Damien del 1978 e Conflitto finale del 1981, oltre a un omonimo reboot del 2006. In TV è invece arrivata la serie Damien, del 2016.

I produttori sono David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House), mentre tra i produttori esecutivi troviamo Tim Smith, Whitney Brown (“Rosaline”) e Gracie Wheelan.

Di seguito trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di Omen – L’Origine del Presagio, che arriverà nei nostri cinema il 4 aprile, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube