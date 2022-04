Offseason: la recensione del film lovecraftiano di Mickey Keating

Se vi siete mai chiesto come potrebbe sarebbe una buona interpretazione in stile lovecraftiano del Silent Hill di Christophe Gans, allora provate a cercare Offseason, un film low budget che nel 2021 ha fatto il giro dei Festival di settore in grado di regalare atmosfere umide e tentacolari alla sua orrorifica narrazione misteriosa e brumosa.

Il regista Mickey Keating (Pod, Carnage Park) si è costruito una carriera mescolando elementi di opere più note rigurgitandoli in nuove forme che appaiono familiari, ma capaci di offrire al pubblico divertimento ‘aggiornato’. La sua ultima fatica rimanda a molte cose, dal Fog di John Carpenter a Morti e Sepolti, passando per Il messia del diavolo e Dagon di Stuart Gordon, ma in qualche modo il risultato altamente derivativo funziona.

Il film segue Marie Aldrich (Jocelin Donahue) che dopo aver ricevuto una lettera in cui si dice che la tomba di sua madre è stata profanata deve ritornare sull’isola dove la donna è cresciuta ed è sepolta. Il problema è che l’isola sperduta sta per ‘chiudere’ ai visitatori fino a primavera (da qui il titolo).

Naturalmente, dal momento in cui lei e il suo partner George (Joe Swanberg) giungono sul posto, la situazione inizia a precipitare, la nebbia cala sull’intera isola e la gente del posto diventa sospettosamente ostile mentre anticipa l’imminente venuta di una presenza malvagia che un tempo fece un patto coi primi coloni e che ora è pronta a riscuotere ciò che le spetta.

Nonostante un budget ridotto, che a volte si rivela inevitabilmente un problema, Offseason riesce a mantenere alto il senso di terrore per tutta la sua durata, ma forse in questo aiuta il fatto che superi di poco gli 80 minuti.

Mickey Keating non perde certo tempo a far salire oltre la soglia del lecito il bizzarro e sospetto comportamento dei locali, assicurandosi che gli spettatori arrivino sul punto di urlare verso lo schermo ai due protagonisti di far marcia indietro e scappare quanto prima.

C’è una sensazione quasi onirica nel modo in cui Offseason sceglie di fornire le informazioni, con il film che rallenta e le spiegazioni recitate lentamente durante scene prolungate, subito prima di ritornare in carreggiata e sottolineare il senso di urgenza ricordando al pubblico il ticchettio dell’orologio dato dall’imminente innalzamento del ponte mobile che sta per lasciare l’isola ‘chiusa’ per mesi al mondo esterno.

Jocelin Donahue, che aveva già destato un’ottima impressione in The House of the Devil di Ti West, ribadisce qui suo valore, esplorando le paure del suo personaggio e la sua lenta discesa nella follia più a lungo rimane sull’isola. La cinepresa rimane incollata su di lei in ogni momento, portando lo spettatore a percepire la sua disperazione ma anche la sua determinazione, che contribuiscono parimenti a rendere Offseason pacato e avvincente.

Non ci sono jumpscare, ma la performance di Jocelin Donahue ci porta a credere che, in qualsiasi momento, qualcosa di veramente orribile piomberà sullo schermo, al punto che qualsiasi ‘salto sonoro’ toglierebbe di mezzo tutta l’atmosfera inquietante costruita con perizia.

Insomma, in un minutaggio contenuto, Offseason riesce a organizzare una ricca – seppur non originale – mitologia che coinvolge antichi patti, maledizioni rituali e uno o due divinità che sembrano uscite dalla penna di H.P. Lovecraft. Come detto, Mickey Keating sa ormai come prendere in prestito dai film classici per render loro omaggio e, al contempo, proporre qualcosa di vagamente nuovo.

Al di là dei vincoli di budget, il regista dimostra di essere pronto ora per un progetto più importante che lo faccia conoscere anche al grande pubblico, senza contare che Offseason si arrampica in alto tra i migliori film di matrice lovecraftiana degli ultimi anni, oltre ad essere un riuscito pseudo-remake di Silent Hill. Mica poco.

