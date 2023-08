Project X-Traction: la recensione del film action che spreca Jackie Chan e John Cena (su Netflix)

Cinque anni dopo la fine delle riprese, la buddy action comedy di produzione cinese Project X-Traction ha fatto finalmente il suo debutto – molto in sordina – dritto su Netflix.

Noto anche come noto anche come Hidden Strike, il film accoppia le superstar del genere Jackie Chan con l’energumeno John Cena (salito a bordo dopo che Sylvester Stallone in persona aveva abbandonato la nave …) in una spensierata avventura ad alto tasso di adrenalina per salvare alcuni scienziati cinesi da una banda di terroristi affamati di petrolio, con la Cina che si sostituisce all’Iraq devastato dalla guerra.

Eppure, Project X-Traction è l’ennesimo progetto appena decente di Jackie Chan, che aveva 64 anni all’epoca, di rimanere ‘rilevante’ in un panorama del cinema d’azione in rapida evoluzione.

L’attore di Hong Kong interpreta Dragon Luo, un militare incaricato di guidare una squadra di soccorso nelle lande desertiche ostili del Medio Oriente per scortare 500 connazionali che lavorano in loco in un impianto petrolifero fino alla relativa sicurezza della Green Zone neutrale.

Tra loro ci sono la figlia di Luo, Wei (Ma Chunrui) e il professor Cheng (Jiang Wenli), che possiede letteralmente le chiavi delle riserve petrolifere miliardarie della raffineria. Quando Cheng viene rapito dalla banda di manigoldi di Pilou Asbaek, omaccinone dal grilletto facile, Luo è però costretto a chiedere un aiuto extra al marine americano in pensione Chris Van Horne (Cena).

Nel corso degli anni, Jackie Chan ha capito che la sua popolarità a Hollywood è stata garantita dall’essere affiancato di volta in volta da un collega americano dalla connotazione spiritosa, col quale giocare sulle marcate divergenze di personalità e culturali.

Chris Tucker, Owen Wilson – e persino Johnny Knoxville – hanno assunto tale ruolo in passato, con diversi gradi di successo.

Tuttavia, per quanto si sforzi, John Cena non riesce in Project X-Traction a creare una sola scintilla di chimica sullo schermo con il suo partner veterano. Le loro interazioni risultano stantie e impacciate, anche quando l’ex lottatore professionista sfodera dal nulla un passabile mandarino.

Questo avrebbe potuto di per sé creare una dinamica funzionante tra i due protagonisti, ma come quasi tutto il resto di questo stanchissimo e banale esponente del genere, l’assoluta mancanza di creatività aleggia pesantemente nell’aria polverosa.

Senza contare che Jackie Chan ricorre ancora una volta al suo ‘alter ego’ preferito sul grande schermo degli ultimi anni: il padre assente. L’incrollabile lealtà di Dragon Luo verso il suo paese è andata a scapito di tutto il resto della sua vita, compresa la sua famiglia. E anche in questo caso, si tratta di una dinamica sottoutilizzata, in quanto la giovane Wei è un’entità per lo più passiva, anche dopo che Chris dichiara un interesse romantico per lei.

Insomma, Project X-Traction si preoccupa principalmente della sua sequela di modeste sequenze d’azione, che si tratti di inseguimenti nel deserto, di sparatorie o di scazzottate.

Il regista americano Scott Waugh – il cui prossimo film, I mercenari 4 – Expendables, arriverà a settembre – non riesce a fare altro se non garantire una certa professionalità di massima, osservando Jackie Chan che si lascia andare ancora una volta a un’indolente routine.

Di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Project X-Traction, nel catalogo di Netflix dal 28 luglio:

© Riproduzione riservata