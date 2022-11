Quentin Tarantino: “Ho un unico motivo di astio verso i cinecomic e gli attori dei film Marvel non sono star”

Quentin Tarantino è tornato a parlare dei film Marvel, e questa volta si è soffermato su come non ci siano più vere star a causa della “marvelizzazione di Hollywood”.

Durante il podcast 2 Bears 1 Cave, ha spiegato:

Vedo tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando questi personaggi [i supereroi]. Ma non sono stelle del cinema. Giusto? Capitan America è la star. O Thor è la star. Voglio dire, non sono io il primo a dirlo. Penso che sia stato detto un miliardo di volte … ma è come se questi personaggi dei vari franchise siano diventati delle star.

Il regista di Knoxville si è poi lamentato un po’ dello strapotere dei film Marvel, dicendo:

Il mio unico motivo di astio nei loro confronti è che sono le uniche cose che sembrano essere realizzate al giorno d’oggi. E sono le uniche cose che sembrano generare un qualche tipo di eccitazione tra i fan o anche per gli studi che li producono. Da questo tipo di film sono eccitati. Quindi è solamente per il fatto che sono l’intera rappresentazione di quest’epoca di film in questo momento. Non c’è molto spazio per altro. Questo è il mio problema.

In effetti, dopo vent’anni di cinecomic Marvel e DC il mercato appare ormai un bel po’ saturo, ma finché continueranno a generare certi incassi è assai difficile che ad Hollywood si smetterà di progettarne altri.

Fonte: 2 Bears 1 Cave