Riflessione: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, come ti rivoluziono il young adult al cinema

Voto: 7.5/10 Titolo originale : Harry Potter and the Prisoner of Azkaban , uscita : 31-05-2004. Budget : $130,000,000. Regista : Alfonso Cuarón.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban del 2004 non è solo il film che ha cambiato per sempre il franchise cinematografico di Harry Potter, arricchendone l’universo narrativo, ma ha anche contribuito a plasmare l’evoluzione delle saghe young adult nel decennio successivo. A oltre 20 anni dall’uscita, analizziamo perché questo capitolo è stato così cruciale nella storia del cinema e degli adattamenti letterari.

L’arrivo di Alfonso Cuarón: l’inizio di un nuovo corso

Prima che il regista messicano Alfonso Cuarón prendesse in mano il terzo film della saga, Harry Potter seguiva un modello di adattamento piuttosto lineare e fedele ai libri di J.K. Rowling, simile a molte altre trasposizioni di romanzi per ragazzi. Questo approccio era coerente con lo stile di Chris Columbus, regista dei primi due capitoli, già noto per classici del cinema familiare come Mamma, ho perso l’aereo, Tutti insieme appassionatamente e Mrs. Doubtfire.

L’ingresso di Cuarón ha segnato un punto di svolta per il franchise e per tutto il genere degli adattamenti cinematografici rivolti ai giovani. Con Il Prigioniero di Azkaban, non solo ha dato alla saga un tono più maturo e sfaccettato, ma ha anche influenzato profondamente il modo in cui i blockbuster per ragazzi sarebbero stati concepiti negli anni successivi. Il film è più cupo, emotivamente più denso e narrativamente più sfumato rispetto ai suoi predecessori, introducendo una nuova complessità stilistica e tematica.

Un punto di svolta nella saga

Per chi ha seguito la saga in sala o su carta, Il Prigioniero di Azkaban segna un evidente cambio di direzione. Pur mantenendo una struttura narrativa più compatta e misteriosa, simile ai primi due capitoli, il film introduce una maggiore oscurità e profondità narrativa.

Rowling amplia il suo universo con la storia dei Malandrini, il tradimento di Peter Minus e il dramma di Sirius Black, condannato ingiustamente ad Azkaban. Viene introdotta la questione del tempo, non solo attraverso la Giratempo di Hermione, ma anche nel rapporto tra generazioni, mostrando quanto il passato sia determinante per la battaglia finale contro Voldemort.

Per la prima volta vediamo i Dissennatori, conosciamo Azkaban e approfondiamo l’eredità della morte di James e Lily Potter, non solo come una tragedia personale per Harry, ma come una ferita aperta che ha segnato tutti coloro che li amavano.

La visione di Cuarón: un Harry Potter più maturo

Con questo film, Rowling allarga lo sguardo, concentrandosi non solo sulla vita di Harry, ma anche su quella dei Malandrini. Questa trasformazione si riflette nella regia di Cuarón, che oscura visivamente l’ambientazione e dà maggiore spazio alle emozioni dei personaggi, in particolare a quelle di Harry e Sirius, elementi che nei film precedenti erano meno accentuati.

Ma Cuarón non si limita a rendere il mondo di Harry Potter più tetro. Sperimenta con una gamma di toni più ampia, mescolando meraviglia, mistero, umorismo e l’angoscia tipica dell’adolescenza. Quest’ultimo elemento sarà ancora più evidente nel successivo Harry Potter e il Calice di Fuoco, diretto da Mike Newell (Quattro matrimoni e un funerale), confermando il nuovo corso della saga.

Con personaggi ormai adolescenti, era comprensibile che Chris Columbus non riuscisse a esplorare pienamente le loro sfaccettature nei primi due film. Tuttavia, l’interesse di Alfonso Cuarón per le vite interiori di Harry, Ron e Hermione ha rappresentato un enorme passo avanti nella caratterizzazione dei protagonisti.

Cuarón ha trattato sia i personaggi che il pubblico con maggiore maturità, chiedendo più coinvolgimento agli spettatori rispetto a Columbus. Una qualità già evidente nel suo adattamento de La piccola principessa quasi dieci anni prima, e che avrebbe influenzato le migliori saghe young adult a venire.

Azkaban non teme di cambiare il materiale originale

Nonostante la scelta di omettere gran parte della storia dei Malandrini possa deludere i fan più fedeli, l’approccio di Cuarón nel modificare il materiale originale per migliorare ritmo e coerenza narrativa è stato un punto di svolta per il franchise, con effetti evidenti anche su I Doni della Morte – Parte 1.

Cuarón stesso spiegò questa sfida in un’intervista a IGN:

“Dovevo essere molto rispettoso del materiale originale, ma anche dei due film precedenti. Allo stesso tempo, volevo realizzare qualcosa che potessi sentire mio.”

Anche i film di Harry Potter meno fedeli ai libri restano comunque in linea con la visione di J. K. Rowling. Ma sia Il Prigioniero di Azkaban che I Doni della Morte – Parte 1 non hanno esitato ad aggiungere elementi nuovi o a eliminare dettagli per esigenze di adattamento. Un esempio? Le Teste Rimpicciolite a bordo del Nottetempo nel terzo film. Questo approccio si è riflesso in scelte successive, come la scena del ballo tra Harry e Hermione in I Doni della Morte – Parte 1, un momento intimo ed emozionante assente nei libri.

Nei migliori adattamenti cinematografici, cambiare il materiale originale può essere rischioso, ma sceneggiatori e registi devono avere il coraggio di osare. L’aggiunta di nuove scene o elementi può arricchire l’esperienza filmica, soprattutto se accompagnata da un’attenta costruzione del tono e delle emozioni, due punti di forza della regia di Cuarón.

Azkaban rende Hogwarts un luogo vivo

Più di qualsiasi altro film precedente, Il Prigioniero di Azkaban ha dato al mondo di Hogwarts un aspetto autentico e vissuto, superando la sensazione quasi da parco a tema dei primi due capitoli. Cuarón ha usato toni più cupi, una fotografia ricca e motivi visivi ricorrenti per trasformare la scuola di magia in un ambiente tangibile e realistico.

Gli spettatori trascorrono più tempo nelle lezioni e nei dormitori, catturando la quotidianità del mondo di Harry Potter come nessun altro film della saga. Grazie all’uso di piani sequenza fluidi e a mano libera, Cuarón riesce a rendere Hogwarts un mondo che esisteva prima del nostro arrivo e continuerà dopo la nostra partenza, senza mai dare la sensazione di un film che salta freneticamente da una scena all’altra.

Ha gettato le basi per il futuro della saga

Sebbene Cuarón alla fine abbia diretto solamente Il Prigioniero di Azkaban, la sua influenza ha segnato profondamente i film successivi. David Yates e Mike Newell hanno portato il loro tocco personale, ma se Chris Columbus aveva disegnato i contorni di questo universo cinematografico, è stato Cuarón a dargli profondità e dettagli, facendolo infine prendere vita.

È difficile immaginare come sarebbe stato il futuro del franchise senza l’influenza stravagante, visionaria e stilisticamente ricercata del regista messicano. Columbus aveva creato un mondo solido ma essenziale, quasi privo di magia cinematografica. Cuarón, maestro nell’adattarsi a generi e pubblici diversi, ha invece rifiutato di trattare gli spettatori con condiscendenza, realizzando non solo il miglior film della saga, ma un classico del cinema young adult, punto di riferimento per tutte le saghe successive.

Di seguito trovate i primi 10 minuti di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban:

