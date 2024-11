Riflessione: il Glicked non è il Barbenheimer del 2024, ma il botteghino ringrazia comunque

È stato, sotto molti aspetti, il weekend più importante dell’anno per quanto riguarda il botteghino, con l’uscita simultanea di Wicked e Il Gladiatore II al cinema, creando un’accoppiata davvero imperdibile.

Non è stato grandioso, in termini di numeri assoluti, quanto il debutto di Deadpool & Wolverine che quest’estate aveva superato i 200 milioni di dollari, ma è raro vedere due film di questa portata che registrano cifre così elevate nello stesso giorno. L’ultima volta che è successo risale al 2023, quando il fenomeno “Barbie” e “Oppenheimer“, soprannominato ufficiosamente Barbenheimer, ha dominato i cinema con risultati clamorosi.

Alla fine, entrambi quei film si sono rivelati enormi successi: Barbie, diretto da Greta Gerwig, ha incassato 1,44 miliardi di dollari, mentre Oppenheimer, di Christopher Nolan, ha sfiorato il miliardo, vincendo infine anche l’Oscar per il Miglior Film. Comparare “Glicked” (il soprannome della doppia uscita Wicked e Il Gladiatore II) con Barbenheimer non è semplice, poiché le aspettative per un confronto sono subito altissime. Detto ciò, vediamo come si confrontano questi due blockbuster in competizione.

Wicked domina negli Stati Uniti, Il Gladiatore II trionfa all’estero

Wicked ha vinto la battaglia negli Stati Uniti, incassando 112,5 milioni di dollari: un record per un adattamento cinematografico di un musical preesistente. Sebbene leggermente al di sotto delle stime del weekend, che lo posizionavano a 114 milioni, il viaggio di Jon M. Chu verso Oz ha guadagnato altri 50 milioni di dollari all’estero, raggiungendo un debutto globale di 162,5 milioni.

Dall’altra parte, Il Gladiatore II ha ottenuto un rispettabile debutto americano di 55 milioni di dollari. Il tanto atteso sequel di Ridley Scott era già uscito nel mercato internazionale il weekend precedente, accumulando 165,5 milioni di dollari all’estero (quasi 7 in Italia) e portando il totale globale a 220,5 milioni. Quindi, il dramma storico di Scott sta vincendo la guerra nei mercati internazionali nelle prime fasi di proiezione.

Nessuno dei due film può essere considerato un perdente. Da una parte abbiamo un musical di successo che sta conquistando soprattutto il pubblico femminile; dall’altra, un film R-rated, non basato su fumetti, che sta attirando l’attenzione del pubblico adulto negli Stati Uniti e nel mondo. È una vittoria per l’industria cinematografica, proprio come è stato per Barbenheimer.

La differenza principale tra Glicked e Barbenheimer? L’internet

Il fenomeno Barbenheimer è avvenuto quasi naturalmente, con internet che ha fatto da volano per l’entusiasmo collettivo. Le persone hanno cominciato a prenotare visioni doppie di “Barbie” e “Oppenheimer” in massa, senza che Warner Bros. o Universal dovessero investire per spingerle a farlo. È stato uno di quei rari eventi che nessuna somma di denaro per il marketing avrebbe potuto creare.

Anche questo weekend, l’uscita simultanea di Wicked e Il Gladiatore II ha ricevuto un simpatico soprannome, Glicked, nato sui social grazie a un utente di Twitter, Eqarti, che ha persino creato poster fan-made per l’occasione (uno dei quali è riportato in cima a questo articolo).

Detto questo, Glicked non ha avuto lo stesso impatto culturale su internet. Sebbene sia stato memato in alcune cerchie e i due film abbiano attirato molta attenzione individualmente, il doppio evento non è diventato un fenomeno culturale più ampio.

Una lezione per l’industria: la contro-programmazione funziona

Per l’industria cinematografica, la lezione è chiara: la contro-programmazione, anche ai livelli più alti, funziona ed è incredibilmente importante. Il Gladiatore II sta guadagnando in tutto il mondo e ha chiaramente beneficiato dall’uscire in questo doppio evento. Wicked, nel frattempo, si prepara a diventare uno dei film più grandi del 2024. È una situazione win-win.

Anche se Glicked non è stato discusso su TikTok per settimane come Barbenheimer, i due film hanno performato ai massimi livelli delle aspettative, senza togliersi nulla a vicenda.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Wicked – Part 1:

© Riproduzione riservata