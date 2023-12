Riflessione: Walt Disney e il suo no categorico ai sequel, oggi dimenticato

Nel panorama cinematografico odierno, i sequel sono diventati un punto fermo dell’industria cinematografica americana. Gli studi sfornano regolarmente seguiti (e prequel e spinoff …) di franchise di successo alla ricerca di nuovi e apparentemente facili guadagni.

Tuttavia, c’è stato un tempo in cui una delle figure più iconiche del mondo cinema, Walt Disney, si opponeva fermamente all’idea dei sequel. Il suo impegno per l’innovazione e la creazione di nuovi mondi lo ha distinto, rendendo la sua prospettiva sui sequel ancora più intrigante.

A pochi mesi dalla sua morte, nel 1966, Walt Disney espresse il suo schietto pensiero in proposito, rivelando una prospettiva profondamente radicata nei suoi principi creativi:

Sono uno sperimentatore nato. Ancora oggi non credo nei sequel. Non riesco a seguire i cicli popolari; devo passare a cose nuove. Ci sono molti nuovi mondi da conquistare.

Il disprezzo di Walt Disney per i sequel può essere visto come un riflesso della sua ricerca di creatività e di originalità. Fu un pioniere nel settore dell’animazione, introducendo tecniche e innovazioni rivoluzionarie che hanno cambiato per sempre il modo in cui viviamo la narrazione.

Dalla creazione del primo cartone animato con suono sincronizzato, Steamboat Willie (1928), all’innovativo successo di Biancaneve e i sette nani (1937), Walt Disney è stato costantemente in prima linea nel campo dell’animazione.

Uno dei classici più amati della Disney, Mary Poppins, esemplifica il suo impegno per le narrazioni uniche. Uscito nel 1964, il film fu un successo di critica e di pubblico, conquistando il cuore di grandi e piccini in tutto il mondo.

Eppure, nonostante il potenziale per realizzarne un sequel altrettanto redditizio, Walt Disney dichiarò fermamente:

In questo momento non stiamo pensando di realizzare un altro Mary Poppins, non lo faremo mai.

Walt Disney capì che il fascino di un sequel, pur essendo allettante dal punto di vista finanziario, avrebbe potuto soffocare la creatività e compromettere l’integrità dell’opera originale. Voleva solo avventurarsi in nuovi territori ed esplorare acque ignote per la narrazione. Non si accontentava di riposare sugli allori o di riproporre vecchie idee di successo; credeva invece nel superare i limiti e nell’assumersi rischi calcolati.

Con le sue stesse parole, Walt Disney riconobbe:

Forse ci saranno altre iniziative con lo stesso successo critico e finanziario. Ma sappiamo di non poter batter un fuoricampo con tutte le basi occupate ogni volta che entriamo allo stadio. Sappiamo anche che l’unico modo per arrivare alla prima base è tornare costantemente indietro e continuare a battere.

La posizione di Walt Disney sui sequel non era un rifiuto dell’idea di rivisitare personaggi e mondi amati. Piuttosto, fu una riaffermazione del suo impegno nell’evoluzione e nell’innovazione nel regno della narrazione. La sua eredità è fatta di continua sperimentazione e dedizione alla creazione di storie fresche e accattivanti che trascendano le generazioni.

Oggi, la Walt Disney Company ha invece ampiamente abbracciato il concetto di sequel e remake. Tuttavia, è fondamentale ricordare il pensiero del visionario che ha gettato le basi di questo impero dell’intrattenimento cercando sempre nuovi obiettivi e non perdendo mai di vista l’importanza dell’originalità.

La fede di Walt Disney nel potere della narrazione, unita alla sua dedizione all’innovazione, continua a ispirare generazioni di registi e creativi, ricordando a tutti noi che ci sono davvero molti nuovi mondi da conquistare.

Sfortunatamente, i capi di questi grandi studi hollywoodiani non condividono la stessa visione di Walt Disney. È un peccato perché ci sono così tante fantastiche idee originali con cui giocare. Tante nuove storie emozionanti che potrebbero essere portate sul grande schermo. Eppure gli studios continuano a giocare sul sicuro e riproporre le stesse storie più e più volte.

Hollywood ha bisogno di una profonda riflessione interna se vuole che il pubblico continui ad andare al cinema.

Di seguito trovate il corto Steamboat Willie:

