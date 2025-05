Robert Pattinson e il terrore per gli horror: “Sono diventato troppo sensisbile”

Robert Pattinson ha dichiarato di essere ormai troppo sensibile per guardare film horror. L’attore ha parlato di cinema in una conversazione con il regista di Mickey 17, Bong Joon-Ho, per GQ, e quando il discorso è arrivato ai film sui serial killer, ha riflettuto sul fatto che da bambino non provava così tanta paura nel guardare pellicole spaventose.

Ha spiegato:

“Da giovane guardavo un sacco di roba cupa e pensavo, ‘Sì, è fico.’ E ora sono troppo sensibile. È strano, penseresti che sarebbe il contrario. Più invecchi e meno ti spaventano questi [film]. Io non riesco più a guardare film horror.”

Ha poi ricordato un episodio specifico:

“Mi sono spaventato moltissimo. Dovevo incontrare un [un] regista, e lui aveva girato un film horror, l’ho visto e continuavo a pensare che qualcuno stesse entrando in casa mia. E quindi ero seduto sul divano con due coltelli da cucina, aspettando che qualcuno entrasse. E poi mi sono addormentato, con i coltelli praticamente sul collo, sul divano. Probabilmente era uno scoiattolo.”

Difficile quindi che lo vedremo in qualche film horror in futuro …

Di seguito trovate il full trailer di Mickey 17:

