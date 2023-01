Russell Crowe su Il Gladiatore 2: “Non è un remake, né un sequel diretto; vi dico lo spunto di partenza”

Anche se a Hollywood tutto è possibile, sembrerebbe abbastanza naturale che Russell Crowe non riprenda i panni di Massimo nel Gladiatore 2 di Ridley Scott, e le ragioni sono abbastanza ovvie. Tuttavia, diversi anni fa il regista aveva condiviso un’idea su come avrebbe potuto riportato in vita il protagonista del suo film del 2000 …

In ogni caso, a rendere chiaro che questa strada è stata ormai abbandonata è stato l’attore stesso in una recente intervista con il Fitzy & Wippa Podcast, rivelando di aver parlato con Ridley Scott del sequel e della relativa trama:

Sì, abbiamo cenato e ne abbiamo parlato e tutto il resto. Quindi so più o meno come sta strutturando la storia. Se ricordate, c’era un ragazzino che voleva battersi col Gladiatore, che porta poi al discorso ‘Il mio nome è …’. Quel ragazzino è cresciuto e ora è l’Imperatore. Non so cos’altro succeda a quel punto, ma l’idea di partenza è quella.

Quindi non è un remake. E non è un sequel diretto del primo film. Non è ambientato il giorno dopo, ma trenta anni dopo o qualcosa del genere.

In precedenza era stato rivelato che Paul Mescal (Aftersun) avrebbe assunto il ruolo principale di Lucio, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio del leader romano Marco Aurelio, che uccise il padre e si impadronì del trono.

In attesa di novità ulteriori, sappiamo che Ridley Scott dirigerà Il Gladiatore 2 da una sceneggiatura scritta da David Scarpa.

Di seguito trovate la scena finale di Il Gladiatore:

Fonte: Fitzy & Wippa Podcast