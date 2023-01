Sean S. Cunningham: “Lavoro sui reboot di Venerdì 13 e Chi è sepolto in quella casa?”

Il sito americano Bloody Disgusting ha appreso che Sean S. Cunningham (Venerdì 13) non solo sta attivamente lavorando per far decollare il suo reboot di Venerdì 13 (Friday the 13th), ma sta anche sviluppando il rifacimento di un altro film horror da lui prodotto nel 1985, Chi è sepolto in quella casa? (House).

Come gli appassionati sanno bene ormai, il grosso problema alla base è che il franchise di Venerdì 13 fino a poco tempo fa era impantanato in annose questioni legali, che sembrano però ora essersi risolte (lo sceneggiatore Victor Miller e Bryan Fuller hanno annunciato recentemente una serie prequel intitolata Crystal Lake).

Un altro sceneggiatore, Jeff Locker ha rivelato:

Sean S. Cunningham mi ha assunto per riscrivere The Night Driver e dopo aver lavorato a stretto contatto con il regista Jeremy Weiss e con lui, abbiamo naturalmente iniziato a parlare anche di Venerdì 13 e di Chi è sepolto in quella casa? Io e Jeremy abbiamo proposto il nostro reboot da sogno di Venerdì 13, con la benedizione di Sean di continuare a svilupparlo insieme a lui.

Certamente, la serie TV prequel ha riacceso l’interesse anche per un nuovo film, quindi speriamo che l’eccitazione generale ispiri entrambe le parti a riunirsi e a portare di nuovo Jason Voorhees sul grande schermo per la prima volta dopo 14 anni. Abbiamo comunque anche un piano B per un sequel dell’originale che pensiamo i fan ameranno assolutamente e che dovrebbe evitare qualsiasi implicazione legale.

Per quanto riguarda il reboot di Chi è sepolto in quella casa?, Jeff Locker ha spiegato che il piano è quello di reimmaginare il film del 1985 e che si sta anche pensando al “concept per un videogioco che ne accompagni l’uscita“:

Il reboot di Chi è sepolto in quella casa? è sia un aggiornamento che una rivisitazione della serie classica, incentrata sulla nascita di una casa infestata. Sono previsti molti spaventi e urla per il pubblico, e in più ripescheremo alcuni dei vostri mostri preferiti del film originale per alcune uccisioni davvero divertenti, ma comunque terrificanti!

Anche il regista del reboot di The Night Driver, Jeremy Weiss, ha detto la sua:

Lavorare a The Night Driver con Sean e Jeff è stata un’esperienza fantastica, e sull’onda dell’entusiasmo ci siamo messi alla ricerca di quali progetti potessero essere i successivi. Essendo un nerd del genere horror, Venerdì 13 e Chi è sepolto in quella casa? sono stati naturalmente i progetti che avrei voluto seguire. Jeff non solo la pensava come me, ma aveva idee molto simili su dove portare entrambi i franchise.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Chi è sepolto in quella casa?:

