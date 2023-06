Spider-Man: Across The Spider-Verse, la recensione del film di Dos Santos, Powers e Thompson

01/06/2023 recensione film Spider-Man: Across the Spider-Verse di William Maga

Voto: 8/10 Titolo originale : Spider-Man: Across the Spider-Verse , uscita : 31-05-2023. Budget : $100,000,000. Regista : Kemp Powers.

Emozionante seguito che rivaleggia – e forse addirittura supera – il già formidabile Un nuovo universo del 2018 (la recensione), Spider-Man: Across The Spider-Verse ci conduce più in profondità nella saga di Miles Morales, offrendo al tempo stesso le medesime straordinarie animazioni, le medesime stupefacenti scenografie e il medesimo umorismo irriverente. E come spesso accade con i secondi capitoli, questo sequel è più ambizioso e presenta un tono più cupo.

Tuttavia, i registi Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson si dimostrano all’altezza del compito, realizzando uno dei film di supereroi più vibranti ed emozionanti degli ultimi tempi e ponendo le basi per una terza parte che i fan del franchise non potranno che aspettare con ansia.

Sono passati cinque anni da quando Un nuovo universo ha stupito tutti quanti arrivando a incassare 384 milioni di dollari in tutto il mondo e vincendo addirittura un Oscar e un Bafta come miglior film d’animazione, quindi le aspettative erano inevitabilmente molto alte.

A 15 anni, Miles Morales (doppiato in originale da Shameik Moore) è impegnato nei doveri da Uomo Ragno, trascurando a volte i compiti e la famiglia (non ha ancora detto ai suoi genitori di essere il famigerato ‘arrampicamuri’, per paura della loro reazione).

Il nemico attuale di Miles è La Macchia (Jason Schwartzman), in grado di saltare tra le dimensioni e portatore di un sano rancore personale nei confronti del nostro eroe, che verrà rivelato nel corso di Across The Spider-Verse.

Ma mentre Miles combatte contro questo villain imprevedibile, si ritrova inaspettatamente riunito con la sua cotta adolescenziale Gwen (Hailee Steinfeld), che è Spider-Woman su Terra-65. La ‘collega’ finirà – ovviamente – per avere bisogno del suo aiuto per proteggere il multiverso, anche se la sua decisione fa arrabbiare Miguel O’Hara (Oscar Isaac), un veterano del costume di Spider-Man che ritiene Miles immeritevole di questo titolo.

Co-sceneggiato (insieme a David Callaham) dai produttori Phil Lord e Christopher Miller, già artefici dei franchise di LEGO Movie e 21 Jump Street, Across The Spider-Verse condivide con l’originale del 2018 un affetto sornione per la tradizione dell’Uomo Ragno, offrendo miriadi di Easter Egg per i lettori dei fumetti e prendendo contemporaneamente in giro i fanboy più nerd.

Anche se questo sequel è ‘trendy’ e divertente, sotto tutte le battutine e gli scherzi c’è comunque un genuino cuore pulsante, perché Miles è alle prese con le responsabilità dell’essere un supereroe. Si tratta di un cliché ormai rodatissimo per Spidey, ma Across The Spider-Verse fa risuonare questo aspetto drammatico in modo più riflessivo del solito.

Il doppiaggio certo aiuta in tal senso, dotando Miles di una combinazione vincente di spavalderia, dolcezza e vulnerabilità. Questo adolescente è brillante e spensierato, ma anche combattuto, ancora in lutto per la morte dell’amato zio, quindi sono fondamentali delle sfumature tese a far sì che si percepisca la crescita di un giovane uomo che inizia a comprendere il peso della sua vocazione.

La sua interpretazione misurata è accompagnata da quella dei suoi comprimari: in mezzo alle battute scoppiettanti, gli attori conferiscono infatti un realismo concreto alle loro interpretazioni, in modo da farci percepire la posta in gioco emotiva, che in questo sequel – come detto – è notevolmente amplificata.

L’animazione rimane meravigliosa, imitando i colori chiassosi, la creatività dilagante e le inquadrature fantasiose delle pagine disegnate. I diversi ‘regni’ all’interno di Spider-Man: Across The Spider-Verse hanno il loro personalissimo aspetto visivo e, per quanto la narrazione sia avvincente, è anche molto piacevole immergersi semplicemente nelle immagini che Dos Santos, Powers e Thompson lanciano costantemente verso il pubblico (forse ancora più impressionante è il fatto che questo è il loro debutto alla regia – a parte Powers, che è stato accreditato come co-regista di Soul).

Tuttavia, il trio non lascia mai che le immagini ammalianti sopraffacciano l’occhio, anche se la densità di gag e di splendidi dettagli nei fondali garantisce praticamente che, come nel caso di Into The Spider-Verse, una ulteriore visione offra ulteriori ricompense.

La storia d’amore tra Miles e Gwen continua ad affascinare e, anche se alcuni potrebbero sentire la mancanza dei divertenti personaggi secondari che popolavano Un nuovo universo, come Spider-Ham e Spider-Man Noir, questo sequel introduce nuovi eroi capaci di non farli rimpiangere troppo.

È il caso del delizioso anarchico Spider-Punk, mentre Miguel O’Hara (alias Spider-Man 2099) si rivela una presenza intimidatoria – apparentemente un bravo ragazzo, ma di quelli che non si vorrebbe incrociare.

Ci sono naturalmente dei colpi di scena in serbo per Miles, ma per coloro che si sono stancati della tendenza dei cinecomic a tenere i fan sulle spine per più film, Across The Spider-Verse è sufficientemente epico e consequenziale, costringendo questo adolescente sensibile a correre dei rischi importanti per salvaguardare coloro a cui tiene.

Non tutto si risolve, ponendo le basi per Spider-Man: Beyond The Spider-Verse del prossimo anno. Ma un film così intelligente, emozionante e ispirato si guadagna sul campo il finale con cliffhanger.

Si, c’è una scena post credits.

