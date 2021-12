Spider-Man: No Way Home, la recensione del film di Jon Watts che fa i conti col multiverso

8 /10 su 84 voti. Titolo originale : Spider-Man: No Way Home , uscita : 15-12-2021. Regista : Jon Watts.

In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker cerca di far dimenticare al mondo di essere il famoso supereroe, solamente per scoprire – dopo 150 minuti – che in realtà non si può affatto cancellare il proprio destino. Probabilmente il titolo Marvel (ok c’è ancora coinvolta la Sony …) più soddisfacente da un po’ di tempo a questa parte, che riesce in qualche modo a rievocare la grandezza e l’impatto emotivo che la serie era solita offrire su basi più regolari, questo terzo capitolo con protagonista Tom Holland potrebbe risultare un po’ contorto e troppo ‘indebitato’ perché si riesca a godere appieno della nostalgia del pubblico verso i variopinti cattivi dell’arrampicamuri di quartiere, molti dei quali – come ampiamente anticipato dai trailer – fanno qui un’apparizione.

Ma una volta che Spider-Man: No Way Home riesce a trovare il giusto passo, il film si proietta dritto in un atto finale riflessivo e toccante che rende giustizia all’eroismo e al sacrificio di sé che sono sempre stati centrali nello stabilire il fascino dell’Uomo Ragno.

Uscendo a ridosso delle feste natalizie – e senza grandi concorrenti intorno – Spider-Man: No Way Home dovrebbe facilmente diventare campione di incassi, non fosse poi anche per la presenza del Dottor Strange di Benedict Cumberbatch e dei ‘ritornanti’ (da altre saghe …) Jamie Foxx, Willem Dafoe e Alfred Molina, che riprendono i loro ruoli di villain dalle precedenti iterazioni cinematografiche di Spider-Man, garantendo un’abbondanza tale da compiacere i fedelissimi dei fumetti.

Sulla scia di Spider-Man: Far From Home del 2019 (la recensione), in cui veniva rivelata l’identità segreta di Spider-Man, Peter Parker (Holland) si ritrova ora a pagarne le conseguenze, con molti in tutto il mondo che lo incolpano per le morti a Londra accadute in quel film.

Sentendosi così responsabile per aver rovinato le vite della fidanzata MJ (Zendaya) e del migliore amico Ned (Jacob Batalon), a loro volta colpevoli ‘per associazione’ agli occhi dell’opinione pubblica, Peter supplica il Dottor Strange (Cumberbatch) di usare i suoi poteri magici collegati alla manipolazione del tempo per far dimenticare a tutti che lui è l’Uomo Ragno.

Ma un errore nella formula spalanca invece la porta tra universi paralleli, portando i redivivi supercriminali di altri universi nel nostro – tra cui Electro (Foxx), Doctor Octopus (Molina) e il Green Goblin (Dafoe) – vogliosi di sconfiggere il loro arcinemico ma sono confusi perché non riconoscono il Peter Parker che si ritrovano davanti.

Per i fan dei precedenti capitoli di Spider-Man che han visto avvicendarsi Tobey Maguire e Andrew Garfield, è un piacere vedere i rispettivi avversari in questo film (senza contare che No Way Home include anche almeno un riferimento all’animato Un Nuovo Universo, che già giocava giocato con la possibilità del multiverso intrecciato).

E mentre la logica dietro alla modalità con cui i supercattivi arrivano in No Way Home è traballante (e sorvolando sulla presenza molto altalenante dei media e delle forze dell’ordine), quella diretta da Jon Watts (già in regia per i due precedenti episodi con Tom Holland) su una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers alla fine sceglie di diventare una storia di redenzione e di rimpianto.

Il modo esatto in cui queste tematiche vengono affrontate è difficile da discutere a causa di alcuni importanti spoiler che le coinvolgono, ma oltre a fornire un fan service obbligatorio riportando gli storici villain in scena, ma possiamo dire che Spider-Man: No Way Home lotta anche con il riconoscimento che, per la maggior parte, i nemici di Peter un tempo erano persone ben intenzionate, inciampate nelle lusinghe dell’ego o nella fortuna avversa.

Il fatto che siano entrati in un universo parallelo significa che potrebbero ora ‘aggiustare’ le cose e cambiare il loro essere? È qualcosa che il giovane Peter deve capire, e la sua coscienza è alimentata dall’amorevole zia May (Marisa Tomei), che vuole che suo nipote non perda mai le sue buone maniere e il suo buon cuore, anche quando si trova a combattere contro un male inimmaginabile.

Come ampiamente prevedibile ormai, Spider-Man: No Way Home è cosparso di Easter Egg e riferimenti diretti ad altri titoli della Marvel che faranno la gioia dei più nerd, per non parlare di una certa quantità di laboriosità narrativa destinata a creare futuri film da agganciare al MCU. Eppure, dopo la ‘novità’ iniziale nel vedere tutti questi cattivi interagire tra loro e relazionarsi col perplesso Peter Parker di Tom Holland, riemerge lampante anche come alcuni di loro – in particolare l’Electro di Jamie Foxx visto in The Amazing Spider-Man 2 – non erano poi così avvincenti già la prima volta.

Eppure, come detto, questi ostacoli in gran parte svaniscono una volta che Spider-Man: No Way Home si mette a fuoco nei suoi minuti conclusivi, abbracciando pienamente le grandi implicazioni dovute all’aver visto questi universi alternativi colare nel mondo di Peter.

Fin da Spider-Man: Homecoming del 2017, Tom Holland si è dimostrato abile nel trasmettere al suo personaggio l’ansiosa serietà di questo adolescente ‘qualsiasi’, catturando adeguatamente la sensazione di essere un giovane uomo comprensibilmente sopraffatto dal fardello che i suoi poteri gli hanno imposto. In No Way Home, si ritrova ad affrontare una sfida che approfondirà la sua comprensione di ciò che è destinato a fare come eroe, e anche quale potrebbe esserne il caro prezzo.

Con Benedict Cumberbatch a fungere da nuova figura paterna per Peter, e Zendaya e Jacob Batalon a fornire un irriverente sollievo comico (pure troppo …), Spider-Man; No Way Home a volte fa fatica a bilanciare i suoi diversi toni e le sue ambizioni tematiche, specie nei primi 40 minuti. Ma dopo troppi capitoli del MCU che sono sembrati dei meri ‘riempitivi’, questa agrodolce avventura dell’Uomo Ragno riesce più o meno ad attingere alla fonte di ciò che dovrebbe rimanere sempre risonante, persino mitico, dell’idea di supereroi che abbiamo.

Naturalmente, abbiamo una scena mid-credits e una scena (quasi) post-credits.

Di seguito trovate il full trailer italiano di Spider-Man: No Way Home, nei nostri cinema il 15 dicembre:

