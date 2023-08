Steven Spielberg su Lo Squalo (1975): “Pensai a una scena iniziale diversa; degna di un B movie”

Quando Steven Spielberg iniziò a sviluppare Lo Squalo (Jaws), mentre stava mettendo a punto gli storyboard, aveva originariamente previsto un incipit molto diverso per il suo film.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, il regista 76enne ha condiviso la sua visione originale per la scena d’apertura de Lo Squalo, spiegando perché poi optò per un’altra soluzione.

Ha detto:

Una delle mie cattive idee era di iniziare il film con la macchina da presa all’interno della gola dello squalo, che filmava verso i denti tra le fauci spalancate.

Ne girai un esempio e stabilii che si trattava di un’idea terribile e stravagante, più degna di un film di serie B. Pensai che potesse funzionare per il trailer – provai, ma anche in questo caso mi sembrò dozzinale e lo buttai via.

La cosa buffa è che in Shark 2 – L’abisso (la recensione) è presente una sequenza molto simile …

In ogni caso, la scena d’apertura utilizzata poi da Steven Spielberg è risultata perfetta per creare il giusto stato di tensione richiesto.

Di seguito la lunga scena iniziale di Lo Squalo:

Fonte: VF