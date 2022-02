Teaser per Flux Gourmet: le performance teatrali si fanno terribilmente estreme

Peter Strickland (Berberian Sound Studio, In Fabric) è un regista che ama immergere il suo pubblico in atmosfere decadenti e ora a pronto a tornare sulle scene con Flux Gourmet, thriller di cui è appena arrivato online il teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

Un collettivo sonoro che non sa decidere il nome da usare prende residenza in un istituto dedito alle performance culinarie e alimentari. I membri Elle di Elle, Billy Rubin e Lamina Propria sono presto coinvolti nelle loro stesse lotte per il potere, e solo le loro dinamiche disfunzionali vengono ulteriormente esacerbate quando si trovano a dover rispondere al capo dell’istituto, Jan Stevens.

Con le rivalità che piano piano emergono, Stones, il “dossierge” dell’Istituto, deve però sopportare in privato alcuni problemi di stomaco sempre più gravi, mentre documenta le attività del collettivo.

Dopo aver saputo delle visite di Stones al gastroenterologo, il dottor Glock, Elle lo costringe a partecipare alle sue performance in un disperato tentativo di autenticità. Il riluttante Stones accetta così i piani del collettivo di usare la sua condizione per la loro arte, mentre Jan Stevens inizia una guerra contro Elle per le differenze creative.

Tra i protagonisti del film ci sono Asa Butterfield (Ender’s Game) e Gwendoline Christie (Il Trono di Spade),

Di seguito trovate il trailer internazionale di Flux Gourmet, che verrà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Berlino:

