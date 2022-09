Teaser per Heart of Stone (film Netflix): l’agente Gal Gadot cerca un inafferrabile ladro

Titolo originale : Heart of Stone . Regista : Tom Harper.

Netflix ha lanciato nella notte il primo teaser trailer di Heart of Stone, spy thriller cn Gal Gadot (Wonder Woman) che strizza apertamente l’occhio a saghe popolarissime come Mission: Impossible e 007.

Questa la trama ufficiale:

La storia è ambientata nel mondo del crimine internazionale e segue un’esperta agente dell’Interpol di nome Rachel Stone (Gadot), che tenta di dare la caccia e di catturare il ladro d’arte più ricercato del mondo.

Il film è stato diretto dal regista Tom Harper (The Aeronauts), da una sceneggiatura co-scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder.

Nel cast ci sono anche da Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio), Alia Bhatt, Matthias Schweighöfer, Sophie Okonedo, Paul Ready, Jing Lusi, Angela Esposito, Jon Kortajarena e Matteo Cicconi.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Heart of Stone, che arriverà su Netflix nel corso del 2023:

