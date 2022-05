Teaser per Huesera: magia nera sudamericana e streghe tormentano una ragazza incinta

XYZ Films ha appena diffuso il poster e il teaser trailer di Huesera, horror d’esordio della regista peruviana Michelle Garza Cervera, che lo ha anche scritto assieme a Abia Castillo.

Questa la trama ufficiale:

La gioia per la gravidanza di Valeria si dissolve quando viene maledetta da un potere oscuro.

Mentre il pericolo che la circonda cresce, è costretta a immergersi sempre più nell’occulto e un patto con una congrega di streghe potrebbe essere la sua unica speranza.

Protagonisti del film sono Natalia Solián (“500 Millions of Red Shoes”). Alfonso Dosal (“Narcos: Mexico”), Mayra Batalla (“Prayers for the Stolen”), Mercedes Hernández (“Identifying Features”), Aída López (“Capadocia”) e Martha Claudia Moreno.

La regista ha commentato:

Con il mio primo lungometraggio, volevo mettere in luce il tipo di personaggi le cui storie vengono solitamente nascoste all’interno della famiglia. Coloro che vengono messi a tacere si aggrappano sempre ai tesori più meravigliosi e celebrare questo è sempre stato l’obiettivo del film.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Huesera :

Fonte: YouTube