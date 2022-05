Teaser per Terror Train, remake ‘aggiornato’ dello slasher del 1980

Lo streamer Tubi ha diffuso a sorpresa il teaser trailer di Terror Train, remake ‘modernizzato’ dell’omonimo slasher del 1980 con Jamie Lee Curtis.

Tubi ha collaborato con Incendo al film, che è stato diretto dal regista Philippe Gagnon (“Amber Alert”) e scritto da Ian Carpenter e Aaron Martin (“Slasher”).

Questa la trama ufficiale:

Una inquietante eccitazione è nell’aria quando Alana (Robyn Alomar) e un gruppo di studenti universitari salgono a bordo di un treno per una festa a tema Halloween, ma il loro divertimento si trasforma in una spirale di paura quando i partecipanti vengono uccisi uno ad uno da un assassino sconosciuto.

Nascosti sotto i costumi e tormentati dal caos che si genera, tutti diventano dei sospettati.

Mentre il treno della festa prosegue a tutto vapore, Alana deve correre contro il tempo per trovare il killer prima di diventare la prossima vittima.

Tra i protagonisti c’è anche Tim Rozon (“Schitt’s Creek”).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Terror Train, che verrà distribuito in ‘zona Halloween’ in ottobre, che ci dà un’idea dei valori produttivi in gioco:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube