Teaser per The One Hundred: un millepiedi gigante e umanoide scatena il panico in un hotel in Thailandia

In arrivo nelle sale in Thailandia il prossimo 6 ottobre dai registi Chalit Kraileadmongkon e Pakphum Wongjinda, il film horror sui millepiedi assassini The One Hundred (๑๐๐ ร้อยขา) si fa oggi conoscere al mondo attraverso il suo poster e il primo teaser trailer.

Si tratta di un creature feature, in cui un millepiedi gigante e la sua prole decidono di attaccare il paese del Sudest asiatico.

Questa la lunghissima trama ufficiale:

Fame e Phil, due popolari fratelli YouTuber, fanno il check-in allo Srichanphen Hotel per una quarantena di 14 giorni imposta dallo stato durante il culmine della pandemia di COVID 19.

Nel gruppo di Fame e Phil ci sono anche Leo, un giovane tranquillo in visita dalla sorella Lena e dal padre, e Steve, un irascibile americano. In albergo accadono però strani eventi.

Uno sciame di millepiedi striscia infatti fuori da ogni angolo per attaccare il gruppo, poi Fame e Leo trovano un misterioso cadavere in una scala antincendio. Più tardi scoprono che un mostro è in agguato nell’hotel: un millepiedi gigante che sceglie di risiedere in un corpo umano per prolungarne l’esistenza.

La creatura possiede quindi il corpo di una persona, assume forma e personalità umana, e cerca il suo prossimo ospite, e così via. Appare impossibile dire se qualcuno degli ospiti dell’hotel sia effettivamente il mostro sotto mentite spoglie.

Il millepiedi gigante scopre che Fame ha un gruppo sanguigno speciale che gli consentirebbe di prolungare la sua vita per sempre, e il ragazzo diventa così improvvisamente il suo obiettivo principale. Leo deve trovare presto un modo per salvarlo, insieme a suo padre e sua sorella, cercando al contempo una via sicura per uscire dall’hotel, ormai circondato dal letale esercito di millepiedi.

I protagonisti di The 100 sono Mike Angelo, Chanya McClory, David Assavanond, Benjamin Joseph Varney e Kulteera Yordchang.

In attesa della versione estesa e di capire se mai lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer di The One Hundred:

