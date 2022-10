Teaser trailer per Super Mario Bros., nuovo film animato firmato dalla Illumination

La Universal Pictures ha diffuso a sorpresa il teaser trailer di Super Mario Bros. Il Film, progetto animato destinato ai più piccoli firmato da Nintendo e Illumination che adatta – naturalmente – l’omonima saga di videogiochi.

Non si sa nulla della trama, ma tra i doppiatori originali ci sono Chris Pratt per Mario, Anya Taylor-Joy per la Principessa Peach, Charlie Day per Luigi, Jack Black per Bowser, Keegan-Michael Key per Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente per Donkey e a Cranky Kong, Kevin Michael Richardson per Kamek e Sebastian Maniscalco per Spike.

Il film è stato diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (già produttori di Teen Titans Go! – Il Film), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura).

Il film è prodotto dal fondatore e CEO della Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Super Mario Bros. Il Film, che arriverà nei cinema nell’aprile del 2023, che ci dà un veloce assaggio della qualità delle animazioni e dei personaggi presenti:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube