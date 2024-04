The Cursed: la recensione del film horror ottocentesco di Sean Ellis

Nonostante sia afflitto da alcuni cliché comuni del genere horror, The Cursed – presentato col titolo Eight for Silver al Sundance Film Festival del 2021 – di Sean Ellis (Metro Manila) è impregnato di una propria originalità. L’approccio del regista inglese a un soggetto piuttosto familiare è infatti sufficientemente anticonvenzionale da non rendere il risultato completamente banale. Senza spingersi a definirlo “audace” o “innovativo”, possiede una certa freschezza nella narrazione e nei suoi relativi elementi da monster movie.

The Cursed è una rivisitazione del tipico film sui lupi mannari, con una macabra creatura che assomiglia solo vagamente a un lupo (un personaggio la definisce addirittura “un drago” …). È una bestia sanguinaria e mostruosa con zanne affilate che strappano la carne per mutilare o uccidere. Ci sono zingari e proiettili d’argento, ma non si vede mai la luna piena. Inoltre, mentre la maledizione viene trasmessa dal morso di una creatura infetta, non ci sono prove che il mostro abbia mai riacquistato la sua forma umana, se non in circostanze straordinarie.

Dopo un prologo ambientato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, il film torna indietro agli inizi del 1880. Siamo in Francia, anche se tutti parlano inglese.

Un proprietario terriero, Seamus Laurent (Alistair Petrie), autorizza lo sterminio di un gruppo di zingari accampati sul suo terreno. Questi hanno avanzato una pretesa sulla proprietà, ma lui la respinge a favore dell’uso di mercenari per eliminarli in modo cruento e brutale. Nel frattempo, si scatena una maledizione.

L’unico figlio di Alistair e di sua moglie, Isabelle (Kelly Reilly), scompare dopo essere stato massacrato. Si verificano altre morti, apparentemente causate da un lupo. In quel momento, il patologo John McBride (Boyd Holbrook) arriva in città con una storia così incredibile che nessuno gli crede… finché non fornisce le prove.

Diventa quindi una corsa contro il tempo per capire se John può porre fine alla maledizione prima che si prenda le vite di Seamus, Isabelle, della loro figlia Charlotte (Amelia Crouch) e di chiunque altro entri in contatto con una delle creature infette.

Nell’offrire una diversa interpretazione della leggenda del lupo mannaro, Sean Ellis si affida alla natura superstiziosa della Francia rurale della fine del XIX secolo per fornire il terreno fertile per questi atti di macelleria bestiale.

Per questo motivo, viene prestata grande attenzione all’ ambientazione. L’idea centrale di The Cursed è credibile perché sembra assai possibile in questa società primitiva.

Il regista (che ha lavorato come direttore della fotografia) sviluppa minuziosamente una tela inquietante e densa di atmosfera, con nebbie in abbondanza e un quadro da incubo che non lesina sul sangue o sul gore. Le creature non sono mai sovraesposte, ma ne vediamo abbastanza per riconoscere la loro spaventosa ferocia.

Un’immagine ricorrente – quella di uno ‘spaventapasseri umano’ (il corpo mutilato di uno degli zingari uccisi) – diventa una pietra di paragone per tutto il veleno che si è infiltrato nella terra.

L’ambientazione di The Cursed è poi rappresentata più fortemente dei personaggi umani, che sono in gran parte bidimensionali. Alistair è taciturno, testardo e generalmente antipatico. Isabelle non ha alcuna personalità, o almeno non ne ha nessuna che venga trasmessa in modo efficace. Si cerca di dare a John una storia tragica per spiegare la sua ossessione per la creatura e per umanizzarlo, ma alla fine sembra un giovane Van Helsing.

Per quanto sia un film horror atipico, The Cursed presenta un difetto comune del genere: la tendenza di persone apparentemente razionali a compiere azioni stupide e immotivate per far progredire la narrazione.

Ce ne sono diversi esempi in tutto il film, ma il più eclatante si verifica nel momento culminante e, sebbene Sean Ellis faccia un mezzo tentativo di razionalizzare la cosa, la spiegazione è trasparente.

Mettendo facilmente da parte questo aspetto – essendo così profondamente radicato nei film dell’orrore – The Cursed fa comunque quello che si prefigge di fare.

Non fa paura in modo convenzionale e non offre una cavalcata di spaventi artificiali, ma si affida invece a una forma di terrore più profonda e primordiale, costruita su una base di tensione a combustione lenta e una sovrabbondanza di atmosfera. E non è pochissimo di questi tempi.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Cursed, in esclusiva nel catalogo di Netflix dal 18 aprile:

© Riproduzione riservata