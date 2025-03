The Electric State: la recensione del costosissimo film sci-fi dei Fratelli Russo (su Netflix)

Che diavolo è successo ai Fratelli Russo? Davvero, cosa è andato storto? Quando il duo dietro Tu, io e Dupree, Arrested Development e Community è entrato nell’Universo Cinematografico Marvel, ci fu qualche perplessità, ma dopo il successo di Captain America: The Winter Soldier, i fan li hanno accolti a braccia aperte.

Hanno colpito nel segno con Captain America: Civil War e hanno fatto la storia del box office con Avengers: Infinity War ed Endgame. Guardando indietro, si possono vedere alcuni problemi, ma non si può negare di averli amati al cinema.

C’era quindi entusiasmo per vedere cosa avrebbero fatto dopo… e poi è arrivato Cherry. Poi hanno convinto Ryan Gosling a partecipare al disastro di The Gray Man. E ora continuano la loro “era dei flop” con The Electric State.

Diretto da Anthony e Joe Russo, è scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e basato sul romanzo illustrato di Simon Stalenhag.

La storia inizia nel 1990, quando i robot si ribellano contro gli umani, portando a una guerra totale. Dopo due anni di conflitto, il CEO di Sentre, Skate, sviluppa il Neurocaster, un dispositivo che consente agli umani di controllare i droni umanoidi da remoto.

Il conflitto finisce, i robot vengono sconfitti e il Neurocaster diventa un prodotto commerciale, permettendo alle persone di vivere virtualmente attraverso i droni. Nel 1994, l’orfana Michelle incontra un robot di nome Cosmo, che sostiene di essere controllato da suo fratello Christopher, scomparso da tempo.

Insieme, intraprendono così un viaggio per salvarlo, mentre vengono inseguiti dal Colonnello Bradbury. Lungo il percorso, trovano alleati come Keats, Herman (il robot di Keats) e Mr. Peanut.

La sceneggiatura di The Electric State è imbarazzantemente modesta. Difficile capire come abbia fatto ad essere approvata. O chi l’ha letta era troppo distratto per capire le sue idee superficiali su umanità e schiavitù robotica, oppure non c’è stato alcun ‘controllo qualità’.

Probabilmente la seconda ipotesi. Markus e McFeely hanno scritto progetti da miliardi di dollari, e questo successo li ha probabilmente resi immuni alle critiche. Ma dopo il disastro di The Gray Man, qualcuno avrebbe dovuto leggere il loro ultimo script e chiedere: “Perché tutto il film è un’infinita sequenza di dialoghi esplicativi?”.

Ogni personaggio parla senza sosta, non c’è dinamica, zero peso emotivo, battute che non funzionano, nessuna urgenza nonostante sia una missione di salvataggio. E quando sembra finire, arriva un altro lungo discorso sulla “connessione umana”.

Il budget di The Electric State è di 320 milioni di dollari e non c’è un solo fotogramma che lo giustifichi. Sfido chiunque a trovare una scena che “sembra costosa”. Ci sono lungometraggi e serie con budget inferiori che hanno una resa visiva migliore.

Se i Fratelli Russo stanno cercando di far fallire Netflix e Prime Video (dopo Citadel), e stanno usando il successo ottenuto con la Marvel per affossare le piattaforme di streaming e riportare il pubblico al cinema, allora forse hanno un piano geniale.

Ma se il vero motivo è che i loro film Marvel erano buoni solo grazie al controllo di Kevin Feige, allora la verità è lampante: sono dei filmmaker mediocri. Dovrebbero quindi lasciare spazio a registi più innovativi, invece di far buttare ai produttori milioni nel vuoto.

Sì, sappiamo bene che saranno in sella per il prossimo film degli Avengers, e se non sarete almeno un po’ preoccupati dopo aver visto The Electric State, beati voi.

Anche le prove attoriali di The Electric State sono ai minimi storici. È deprimente vedere Millie Bobby Brown peggiorare a ogni film. Era incredibile in Stranger Things, ma è ormai in caduta libera come attrice. Chris Pratt ha invece raggiunto un plateau, sacrificando ogni versatilità in cambio di un grosso assegno.

E perché la Brown e Pratt sembrano sempre perfetti e a puntino, nonostante combattimenti, incidenti e guerre vari? Hanno forse nei contratti una clausola che vieta di apparire spettinati o feriti?

Il resto del foltissimo cast è comunque sprecato. Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Alan Tudyk, Hank Azaria e Colman Domingo: tutti ridotti a ruoli dimenticabili.

Complimenti quindi ai Fratelli Russo per aver ottenuto l’impossibile. The Electric State si candida già a marzo come uno dei peggiori film del 2025. I due registi, Markus e McFeely dovrebbero provare a prendere una lunga pausa e tornare in scenasolo quando avranno ritrovato il talento perduto.

Gli altri non hanno grosse colpe: probabilmente nessuno avrebbe potuto salvare questa sceneggiatura e questa regia senza ispirazione. Piuttosto, leggete il libro di Simon Stalenhag (pubblicato anche in Italia), sicuramente superiore.

Se cercate un film o una serie che parli del compelsso rapporto tra umani e robot, scegliete pure tra una miriade di altri titoli più o meno noti, da La fine del mondo a Bumblebee, da Terminator a After Yang, passando per Ex Machina, Wall-E, Ghost in the Shell, Upgrade, Real Steel, Super Vicky e Enthiran. Se dopo tutti queste scegliete di optare ugualmente The Electric State beh, non dite che non vi avevo avvisati.

Di seguito – sulle note di Good Vibrations di Merky Mark – trovate il final trailer italiano di The Electric State, a catalogo dal 14 marzo:

