The Gray Man: la recensione del film di spionaggio di Joe e Anthony Russo (su Netflix)

L’ipercalorico action-thriller The Gray Man offre una serie di scene gonzo e di battute interminabili, ognuna delle quali è anestetizzante a suo modo. L’ultimo film dei registi Anthony e Joe Russo prende vertiginosamente in prestito le avventure giramondo tipiche dei vari Jason Bourne, James Bond ed Ethan Hunt, affidando a Ryan Gosling il ruolo di un letale agente della CIA che deve sparire dalla circolazione quando i suoi superiori vogliono eliminarlo per motivi insidiosi (Chris Evans, che sfoggia un paio di baffi ironici, interpreta lo psicopatico inviato a ‘terminarlo’, tra una boutade e l’altra).

Il risultato è un prodotto da 200 milioni di dollari di budget adrenalinico ma familiare, impregnato di un sarcasmo che tenta di mitigare ciò che è così lampantemente lacunoso sia nelle premesse che nelle sue sequenze di combattimento sempre più esagerate.

Distribuito in sordina nei nostri cinema prima di arrivare in esclusiva su Netflix il 22 luglio, The Gray Man è quel tipo di film derivativo e di alto profilo che è diventato ormai la firma identificativa dello streamer. Le recensioni non saranno probabilmente entusiastiche, ma lo star power presente – Ana de Armas e Rege-Jean Page arrotondano il cast – dovrebbe contribuire a spingere gli abbonati a buttargli un occhio nel corso del primo weekend.

Incontriamo subito Six (Gosling), un assassino in stile Jason Bourne che sta per eseguire il suo ultimo ‘omicidio autorizzato’ dal governo americano a Bangkok, assistito da una agente della CIA che non ha mai incontrato prima, Dani (de Armas) – ma scopre subito che il suo obiettivo è collegato al suo stesso programma top-secret. Insospettito dalla sua missione, Six acquisisce quindi informazioni incriminanti sul suo capo, il freddo e corrotto Carmichael (Page), che lo costringe alla fuga e spinge Carmichael a incaricare Lloyd (Evans), un ex agente della CIA che è stato licenziato per le sue tattiche inaccettabili, di dare la caccia a Six.

I Russo Bros. (Avengers: Endgame) adattano un romanzo di Mark Greaney del 2009, lasciando che la macchina da presa voli in giro per i set mentre Six cerca di rimanere in vita tentando di salvare il suo ex supervisore in pensione, Fitzroy (Billy Bob Thornton), e la nipote malata del supervisore, Claire (Julia Butters), che Lloyd ha catturato per esercitare pressione su Six.

I due registi hanno dichiarato di aver voluto che l’azione di The Gray Man fosse più aderente a qualcosa di veramente ‘fattibile’ nel mondo reale rispetto ai loro film per la Marvel, ma ricorrono comunque a un’enorme quantità di CGI, con sequenze che spesso arrivano ad estremi tanto assurdi quanto iperbolici.

Se la narrazione fosse stata almeno più originale – o se l’assurdità sfacciata delle scene action avesse posseduto più ‘arguzia’ – The Gray Man avrebbe potuto essere un divertente popcorn. Di certo Ryan Gosling e Chris Evans apportano una sorniona irriverenza alle loro interpretazioni, con entrambi gli attori che investono nella badassaggine dei loro personaggi, rifiutandosi di prendere troppo sul serio le situazioni in cui si trovano.

La sceneggiatura di The Gray Man offre a Six e Lloyd molte opportunità di fare gli smargiassi, anche se, come durante le sequenze d’azione, le battute impilate suonano artificiose, un’uniformità ‘meccanica’ che diventa presto anestetizzante.

The Gray Man non smette mai di cercare di raggiungere una scialba ‘figaggine’, che dovrebbe fare il paio con lo spettacolo ‘larger than life’ e il budget gargantuesco, ma l’umorismo spocchioso messo sul piatto non è abbastanza tagliente, e il tutto finisce solamente per sottolineare la natura programmatica del film (non aiuta nemmeno la decisione dei fratelli Russo di musicare le occasionali scene di combattimento con canzoni pop del passato: la giustapposizione di intense lotte corpo a corpo e brani leggero è una tecnica cinematografica ormai abusatissima).

Ryan Gosling applica a Six la stessa freddezza distaccata che ha perfezionato più di dieci anni fa con Drive, interpretando un personaggio che si fa chiamare con un nome in codice, la cui vera identità e la cui tragica storia si riveleranno solo alla fine.

Le sue scene con Ana de Armas, già sua partner in Blade Runner 2049, possiedono una piacevole scintilla conflittuale – Dani vuole aiutarlo, soprattutto per preservare la propria carriera – ma la sua stellare abilità nelle arti marziali attira paragoni poco lusinghieri con la spia molto più simpatica vista in No Time To Die lo scorso anno.

Nei panni di Lloyd – un nemico minaccioso il cui nome da nerd è una delle battute ricorrenti meno divertenti di The Gray Man – Chris Evans garantisce un po’ di disinvolta spavalderia al suo ruolo stereotipato (nel 2022, un cattivo che tortura sadicamente i suoi prigionieri senza mostrare alcuna emozione non è certo sconvolgente …).

Dell’ampio cast – che comprende anche un Alfre Woodward in gran parte sprecato nel ruolo di una persona del passato di Six – Rege-Jean Page offre allora l’interpretazione più memorabile, ritraendo Carmichael come un capo della CIA supremamente arrogante, compiaciuto di essere più intelligente di tutti coloro che lo circondano. E, a differenza degli atteggiamenti di Six e Lloyd, Carmichael emana una freddezza cerebrale che fa apparire gran parte del resto del film semplicemente banale.

In definitiva, The Grey Man fa saltare in aria edifici, fa deragliare treni, fa esplodere aerei a mezz’aria e uccide dozzine e dozzine di individui, ma solo la star di Bridgerton riesce a catturare un minimo l’attenzione del pubblico. E non si può dire che sia un bene per un film che dura oltre due ore e in cui lui è solo un comprimario.

