Trailer di The Last Manhunt: Jason Momoa apre la più grande caccia all’uomo del West

“La resa dei conti sta arrivando…”. Saban Films ha diffuso il primo trailer e il poster di The Last Manhunt, western con protagonista Jason Momoa (Aquaman) che racconta la storia vera della più grande caccia all’uomo nella storia americana.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato nel 1909, segue il fuorilegge Willie Boy (Martin Sensmeier), un giovane Chemehuevi che “scatena una tragedia shakespeariana, quando spara accidentalmente al padre della sua innamorata, dopo uno litigio finito male.

Alla vigilia dell’arrivo in città del presidente Taft, uno sceriffo locale guida due cacciatori nativi americani in cerca di giustizia per la morte del loro capo tribù”.

The Last Manhunt presenta un cast corale in gran parte composto di nativi americani e la sceneggiatura è basata su “una storia orale della tribù Chemehuevi”.

Tra i comprimari troviamo anche Lily Gladstone (Certain Women, Killers of the Flower Moon), Mainei Kinimaka, Zahn McClarnon, Raoul Max Trujillo, Brandon Oakes e Tantoo Cardinal.

Il film è stato diretto da Christian Camargo da una sceneggiatura di Thomas Pa’a Sibbett e Momoa stesso.

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il trailer internazionale di The Last Manhunt, che ci dà un’idea di quello che vedremo:

