Trailer italiano e data di uscita per Decision to Leave, crime thriller di Park Chan-wook

Dopo la vittoria del premio per la Miglior regia al festival di Cannes 2022, Lucky Red ha finalmente ora diffuso il poster e il trailer italiani di Decision to Leave (Heojil Kyolshim), ultima fatica del regista sudcoreano Park Chan-wook.

Questa la trama ufficiale:

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun (Park Hae-il) incontra la sfuggente Seo-rae (Tang Wei), giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio.

Colpevole o innocente?

Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Nel cast del thriller poliziesco – che è stato scritto dallo stesso Park Chan-wook insieme a Seo-kyeong Jeong ed è candidato al Miglior Film Straniero ai prossimi Oscar – ci sono anche Go Kyung-pyo, Park Yong-woo e Lee Jung-hyun.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Decision to Leave, che arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube