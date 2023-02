Trailer per Akira, 35° anniversario: il classico di Otomo nei cinema italiani in 4K

Dynit e Nexo Digital hanno diffuso oggi il nuovo trailer di Akira di Katsuhiro Ôtomo (la recensione), che tornerà nelle sale italiane per la prima volta in formato 4K in occasione del 35° anniversario dall’uscita.

L’appuntamento per i fan del belpaese è fissato per il 14 marzo (giorno in cui le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano) e il 15 marzo (questa volta in versione doppiata).

Uscito nel 1988 e ispirato all’omonimo manga ormai giunto alla centesima ristampa del suo primo volume, questa è la trama ufficiale del film:

Siamo nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira…

A questo link trovate la nostra ‘guida all’interpretazione’ del classico animato.

Di seguito trovate il nuovo trailer in italiano di Akira:

