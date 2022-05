Trailer per Beast: c’è un enorme leone mangia uomini sulle tracce di Idris Elba e famiglia

Universal Pictures ha da poco diffuso il trailer e il poster di Beast, natural horror diretto da Baltasar Kormákur (Everest, Cani sciolti ) e interpretato da Idris Elba (The Suicide Squad)

Questa la trama ufficiale:

Il Dottor Nate Daniels (Elba), marito rimasto vedovo da poco, torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (Sharlto Copley), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica.

Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Iyana Halley (Il coraggio della verità – The Hate U Give), nei panni della figlia diciottenne di Daniels, Meredith, e Leah Sava Jeffries (Empire), in quelli della tredicenne Norah.

Beast è stato scritto da Ryan Engle (Rampage – Furia animale) ed è tratto da una storia originale di Jaime Primak Sullivan.

In attesa di capire quando verrà distribuito nei cinema, di seguito – sulle note di I can see clearly now di Jimmy Cliff – trovate il trailer doppiato in italiano di Beast, che ci dà una prima idea delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube