Trailer per Creed III: un temibile avversario emerge dal passato di Adonis

A quattro anni dal secondo capitolo (la recensione), Metro Goldwyn Mayer Pictures e Warner Bros. hanno diffuso oggi il trailer di Creed III, il terzo capitolo del franchise che vede il protagonista Michael B. Jordan debuttare alla regia.

Al suo fianco troviamo Tessa Thompson (la saga di “Creed”; “Due donne – Passing”), Jonathan Majors (“Da 5 Bloods – Come fratelli”), Wood Harris (la saga “Creed”; “Blade Runner 2049”), Florian Munteanu (“Creed II”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), l’esordiente Mila Kent e Phylicia Rashad (la saga di “Creed”, “Soul”). Come noto da tempo, Sylvester Stallone non sarà invece presente.

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed (Jordan) ha avuto successo sia nella carriera che nella vita privata.

Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio del pugilato, Damian (Majors), riemerge dopo aver scontato una lunga condanna in prigione, è ansioso di dimostrare di meritare un’altra possibilità sul ring.

Il confronto tra gli ex amici è però più di una semplice rissa. Per regolare i conti, Adonis dovrà mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un pugile che non ha nulla da perdere.

La sceneggiatura di Creed III è opera di Keenan Coogler (“Space Jam 2: New Legends”) e Zach Baylin (“King Richard”), basata su una storia di Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”) e Keenan Coogler con Zach Baylin. Della colonna sonora si è occupato il compositore Joseph Shirley (“Jackass Forever”; la serie TV “The Book of Boba Fett”).

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 2 marzo 2023, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Creed III:

