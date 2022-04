Trailer per Deinfluencer: si fa tendenza o si muore provandoci

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Deinfluencer, horror thriller low budget che segue una cheerleader con un vasto seguito sui social media che viene rapita e viene sottoposta a una serie di compiti e di sfide dal suo aguzzino per vedere quanto può essere una vera influencer.

Il film è stato diretto da Jamie Bailey (This Was America), da una sceneggiatura che ha scritto lui stessi insieme a Simon Phillips.

Questa la trama ufficiale:

Kelly (Marie Luciani-Grimaldi) si sveglia con l’incubo di ogni ragazza. È tenuta in ostaggio da un rapitore mascherato e deve completare una serie di sfide sui social media per garantire la sua sicurezza.

Le cose si complicano quando Kelly deve combattere non solo per la sua vita, ma anche per quella di altre giovani donne con cui è tenuta in ostaggio. Ma il rapitore mascherato ha un’agenda nascosta per lei.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Simon Phillips, Caylin Turner e Anne-Carolyne Binette.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Deinfluencer, che arriverà dritto in VOD l’1 ottobre, giusto in tempo per Halloween:

Fonte: YouTube