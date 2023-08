Trailer per First Shift: di pattuglia per le strade di NYC con Uwe Boll

Sono passati ormai oltre sei anni senza che il controverso regista Uwe Boll (Alone in the dark, Rampage) realizzasse un nuovo film. A dirla tutta, nel 2022 era già tornato sulle scene con Hanau (Deutschland im Winter – Part 1), su un assassino di massa realmente esistito, ma ora presenta il dramma poliziesco First Shift di cui, sebbene l’uscita non sia prevista prima del 2024, il trailer e il poster sono già arrivati online.

Scritto, diretto e prodotto da Uwe Boll, questa è la trama ufficiale:

Un agente di polizia di New York e la sua compagna Angela, alle prime armi, vivono una giornata difficile nel pericoloso e routinario lavoro da poliziotti in città.

Nel cast del film ci sono Gino Anthony Pesi (Shades of Blue), Kristen Renton (Sons of Anarchy), James McMenamin (Orange Is the New Black), Willie C. Carpenter (Hard Target), Daniel Sauli (The Deuce), Brandi Bravo (Rogue Hostage), Garry Pastore (The Irishman), Kwabena Ampofo (Fleishman Is in Trouble), Onye Eme-Akwari (Queen of the South), Tia Dionne Hodge (Not Okay), Tom Ukah (The Crowded Room), Oliver Stafford (The Blessed Ones), Cate Bottiglione (The Politician), Aaron Berg (The Boondock Saints II: All Saints Day) e Holland Smith (MidLife).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di First Shift, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta, un Training Day di serie B:

