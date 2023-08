Trailer per Freelance: John Cena in soccorso alla giornalista Alison Brie durante un colpo di stato

John Cena e Alison Brie (GLOW) sono i protagonisti di Freelance, action comedy di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

L’ex agente delle forze speciali Mason Pettis (Cena) è bloccato in ufficio senza prospettive quando, a malincuore, accetta un lavoro da freelance per fornire sicurezza privata alla giornalista trasandata Claire Wellington (Brie) mentre intervista lo spietato, ma impeccabilmente vestito, dittatore Juan Venegas (Juan Pablo Raba).

Quando scoppia un colpo di stato militare proprio mentre lei sta per fare lo scoop della vita, l’improbabile trio dovrà capire come sopravvivere alla giungla e l’uno all’altro per uscirne vivi!

Il film – che è stato diretto da Pierre Morel (Taken, Peppermint) – vede nel cast anche Christian Slater e Alice Eve.

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Freelance, che uscirà nelle sale americane il 6 ottobre, che ci dà un’idea del tono generale:

