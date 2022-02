Trailer per Fresh: Sebastian Stan è un predatore sessuale sadico

Searchlight Pictures ha appena diffuso il poster e il trailer di Fresh, thriller che è stato presentato in anteprima all’ultimo Sundance che vede protagonista Daisy Edgar-Jones (Normal People) nei panni di Noa, una giovane donna che cerca una vera connessione con un uomo, e Sebastian Stan (The Falcon and The Winter Soldier), che sembra essere tutto ciò che lei vuole almeno fino a quando la loro relazione non si trasforma in un folle incubo infernale.

Questa la trama ufficiale:

Frustrata dallo scorrere le App di appuntamenti solamente per ritrovarsi per le mani incontri noiosi e sfigati, Noa coglie l’occasione giusta dando il suo numero al goffamente affascinante Steve dopo un incontro al supermercato.

Durante un successivo appuntamento in un bar locale, le battutine sfacciate lasciano il posto a una connessione carica di chimica e una Noa già innamorata osa sperare di aver effettivamente trovato una vera connessione con l’affascinante chirurgo estetico.

Accetta quindi l’invito di Steve per un weekend improvvisato, soltanto per scoprire che il suo nuovo amante ha nascosto alcuni appetiti insoliti.

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘strong and disturbing violent content, some bloody images, language throughout, some sexual content and brief graphic nudity’ – segna l’esordio alla regista di Mimi Cave.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Fresh, che finirà direttamente su Hulu il 4 marzo:

Fonte: YouTube